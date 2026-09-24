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Film "Milica Tomić", istorijska drama o jednoj od najznačajnijih žena srpske istorije s kraja 19. i početka 20. veka, biće premijerno prikazan 9. oktobra na 53. Međunarodnom filmskom festivalu FEST. Projekcija će biti održana u Dvorani Kulturnog centra Beograda sa početkom u 22 časa.

Pogledajte prve kadrove iz filma

1/7 Vidi galeriju Milica Tomić Foto: Rezon

Početkom 1890. godine, na železničkoj stanici u Novom Sadu, politički sukob završio se tragično. Povod je bilo jedno devojačko pismo, koje je u vremenu kada su čast i dostojanstvo bili pitanje života i smrti postalo sredstvo političke ucene.

U središtu ove istorijske drame nalazi se Milica Tomić, ćerka Svetozara Miletića i supruga Jaše Tomića. Nakon tragedije koja je promenila živote čitave porodice i političku scenu tadašnje Vojvodine, Milica je nastavila da se bori za ideale u koje je verovala i svojim javnim delovanjem stvarala prostor da se i ženski glas čuje.

Foto: Rezon

Milica Tomić bila je prva žena vlasnik i urednik ženskog časopisa na Balkanu, osnovala je žensko udruženje „Posestrime“, a bila je i jedna od sedam žena koje su među prvima u Evropi ostvarile pravo glasa. Uprkos značaju njenog rada, njeno ime i doprinos nakon Drugog svetskog rata postepeno su potisnuti iz javnog sećanja.

Film kroz priču o Milici Tomić govori o sudaru privatnog i političkog, položaju žene u društvu, novinarstvu i borbi za javni prostor, ali i o tome kako jedno privatno pismo može postati pokretač događaja sa istorijskim posledicama.

Glavnu ulogu Milice Tomić tumači Bojana Milanović, kojoj je ovo prva glavna filmska uloga, nakon niza zapaženih ostvarenja u pozorištu. Režiju potpisuju Sonja Rakić i Nikola Spasić, po scenariju Milanke Gvoić, a film je nastao u produkciji novosadske produkcijske kuće Rezon.

Film će nakon premijere biti prikazan i 10. oktobra u Cineplexxu Galerija, sala 7, u 16 časova, kao i 11. oktobra u Cineplexxu Beo Shopping Centar, sala 3, u 22 časa.

PROJEKCIJE NA FESTU



9. oktobar — Dvorana Kulturnog centra Beograda — 22:00

PREMIJERA

10. oktobar — Cineplexx Galerija, sala 7 — 16:00