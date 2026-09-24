Devojačko pismo koje je postalo oružje političke ucene: Novi film o Milici Tomić koji stiže na Fest
- Istorijska drama 'Milica Tomić' premijerno stiže 9. oktobra na FEST, u Dvorani Kulturnog centra Beograda u 22 časa.
- Film prati Milicu Tomić i događaj iz Novog Sada iz 1890. godine, kada je devojačko pismo postalo povod za političku ucenu i tragediju.
- U glavnoj ulozi je Bojana Milanović, a film će biti prikazan i 10. i 11. oktobra na FEST-u.
Film "Milica Tomić", istorijska drama o jednoj od najznačajnijih žena srpske istorije s kraja 19. i početka 20. veka, biće premijerno prikazan 9. oktobra na 53. Međunarodnom filmskom festivalu FEST. Projekcija će biti održana u Dvorani Kulturnog centra Beograda sa početkom u 22 časa.
Pogledajte prve kadrove iz filma
Početkom 1890. godine, na železničkoj stanici u Novom Sadu, politički sukob završio se tragično. Povod je bilo jedno devojačko pismo, koje je u vremenu kada su čast i dostojanstvo bili pitanje života i smrti postalo sredstvo političke ucene.
U središtu ove istorijske drame nalazi se Milica Tomić, ćerka Svetozara Miletića i supruga Jaše Tomića. Nakon tragedije koja je promenila živote čitave porodice i političku scenu tadašnje Vojvodine, Milica je nastavila da se bori za ideale u koje je verovala i svojim javnim delovanjem stvarala prostor da se i ženski glas čuje.
Milica Tomić bila je prva žena vlasnik i urednik ženskog časopisa na Balkanu, osnovala je žensko udruženje „Posestrime“, a bila je i jedna od sedam žena koje su među prvima u Evropi ostvarile pravo glasa. Uprkos značaju njenog rada, njeno ime i doprinos nakon Drugog svetskog rata postepeno su potisnuti iz javnog sećanja.
Film kroz priču o Milici Tomić govori o sudaru privatnog i političkog, položaju žene u društvu, novinarstvu i borbi za javni prostor, ali i o tome kako jedno privatno pismo može postati pokretač događaja sa istorijskim posledicama.
Glavnu ulogu Milice Tomić tumači Bojana Milanović, kojoj je ovo prva glavna filmska uloga, nakon niza zapaženih ostvarenja u pozorištu. Režiju potpisuju Sonja Rakić i Nikola Spasić, po scenariju Milanke Gvoić, a film je nastao u produkciji novosadske produkcijske kuće Rezon.
Film će nakon premijere biti prikazan i 10. oktobra u Cineplexxu Galerija, sala 7, u 16 časova, kao i 11. oktobra u Cineplexxu Beo Shopping Centar, sala 3, u 22 časa.
PROJEKCIJE NA FESTU
9. oktobar — Dvorana Kulturnog centra Beograda — 22:00
PREMIJERA
10. oktobar — Cineplexx Galerija, sala 7 — 16:00
11. oktobar — Cineplexx Beo Shopping Centar, sala 3 — 22:00