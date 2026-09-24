Pozorište mladih gostuje u Zagrebu: "Hajduci" i Nušić pred hrvatskim tinejdžerima, ali u Novom Sadu
- Predstava 'Hajduci' Pozorišta mladih iz Novog Sada 25. septembra gostuje u Zagrebu, na festivalu Bolje da o tome (ne) razgovaramo.
- Festival se bavi obrazovanjem iz ugla učenika i profesora, kao i odlukama odraslih koje utiču na život dece.
- 'Hajduci' su i dalje među omiljenim predstavama publike, a u Novom Sadu igraju 4. oktobra na sceni Novosadskog pozorišta.
Predstava "Hajduci" Pozorišta mladih iz Novog Sada, u režiji Olje Đorđević po delu Branislava Nušića, imaće ozbiljan test 25. septembra kad će se naći pred zagrebačkom publikom. Biće to na festivalu Bolje da o tome (ne) razgovaramo, gde će novosadska ekipa imati priliku da vidi kako će hrvatski vršnjaci razumeti lektiru ovdašnjih tinejdžera. U interpretaciji Pozorišta mladih "Hajduci" istražuju nepremostive razlike između generacije pisca ovog dela i današnjih mladih, odnosno kako deca danas razumeju ovog našeg klasika, te šta znači biti hajduk u svetu u kojem živimo.
U hajdučkom timu su: Slavica Vučetić, Marija Radovanov, Neda Danilović, Jelica Gligorin, Ivan Đurić, Saša Latinović, Slobodan Ninković, Aleksa Ilić, Aleksandar Milković i Uroš Lazović. Scenografkinja je bila Marija Kalabić, kostimografkinja Milica Grbić Komazec, a kompozitorka Irena Popović Dragović. Scenski pokret osmislila je Andrea Kulešević, a Ratko Jerković je dizajnirao svetlo.
Četvrto izdanje festivala Bolje da o tome (ne) razgovaramo, u organizaciji Teatra Poko loko, bavi se obrazovnim sistemom iz perspektive učenika i profesora, (političkim) odlukama odraslih koje dugoročno utiču na život dece, tj. onih koji nemaju pravo glasa.
Predstava "Hajduci" veliki hit
Od svoje premijere "Hajduci" su jedna od omiljenih predstava publike Pozorišta mladih. Iako su hajdučke tajne nedokučive, izvesno je da "Hajduci" pred novosadsku publiku izlaze 4. oktobra - od 19 sati, na sceni Novosadskog pozorišta/ Ujvideki Szinhaz, gde se igraju već duže vreme, otkako je Velika scena Pozorišta mladih zatvorena iz bezbednosnih razloga.