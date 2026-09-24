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Predstava "Hajduci" Pozorišta mladih iz Novog Sada, u režiji Olje Đorđević po delu Branislava Nušića, imaće ozbiljan test 25. septembra kad će se naći pred zagrebačkom publikom. Biće to na festivalu Bolje da o tome (ne) razgovaramo, gde će novosadska ekipa imati priliku da vidi kako će hrvatski vršnjaci razumeti lektiru ovdašnjih tinejdžera. U interpretaciji Pozorišta mladih "Hajduci" istražuju nepremostive razlike između generacije pisca ovog dela i današnjih mladih, odnosno kako deca danas razumeju ovog našeg klasika, te šta znači biti hajduk u svetu u kojem živimo.

Uroš Lazović u Hajducima Pozorišta maldih FOTO S. Doroški.jpg
Uroš Lazović Foto: Srđan Doroški


U hajdučkom timu su: Slavica Vučetić, Marija Radovanov, Neda Danilović, Jelica Gligorin, Ivan Đurić, Saša Latinović, Slobodan Ninković, Aleksa Ilić, Aleksandar Milković i Uroš Lazović. Scenografkinja je bila Marija Kalabić, kostimografkinja Milica Grbić Komazec, a kompozitorka Irena Popović Dragović. Scenski pokret osmislila je Andrea Kulešević, a Ratko Jerković je dizajnirao svetlo.


Četvrto izdanje festivala Bolje da o tome (ne) razgovaramo, u organizaciji Teatra Poko loko, bavi se obrazovnim sistemom iz perspektive učenika i profesora, (političkim) odlukama odraslih koje dugoročno utiču na život dece, tj. onih koji nemaju pravo glasa.

Predstava "Hajduci" veliki hit 

Predstava Hajduci Foto: Srđan Doroški


Od svoje premijere "Hajduci" su jedna od omiljenih predstava publike Pozorišta mladih. Iako su hajdučke tajne nedokučive, izvesno je da "Hajduci" pred novosadsku publiku izlaze 4. oktobra - od 19 sati, na sceni Novosadskog pozorišta/ Ujvideki Szinhaz, gde se igraju već duže vreme, otkako je Velika scena Pozorišta mladih zatvorena iz bezbednosnih razloga.

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