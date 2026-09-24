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Predstava "Filomena Marturano", nastala u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Gradskog pozorišta Podgorica, izvedena je u Beogradskom dramskom pozorištu u okviru manifestacije Jagoševi dani, programa posvećenog stvaralaštvu i sećanju na reditelja Jagoša Markovića. Nekoliko minuta trajale su stajaće ovacije publike Jagošu i glumcima.

Foto: dragana_udovicic



Prema kultnom tekstu Eduarda de Filipa, u režiji Jagoša Markovića, "Filomena Marturano" donosi snažnu i emotivnu priču o ljubavi, porodici, dostojanstvu i životnim izborima. U naslovnoj ulozi je Anita Mančić, dok Domenika Sorijana igra Branimir Popović, uz ansambl koji čine Dubravka Drakić, Nebojša Kundačina, Kristina Obradović, Andrea Mugoša, Emir Ćatović, Božidar Zuber, Momčilo Otašević i Vukan Pejović.

Jagoš Marković Foto: Dragana Udovičić



Momčila Otaševića gledamo samo 15 minuta na sceni u, kako kaže, njegovoj omiljenoj ulozi. Reakcija ga nije iznenadila.

- Rad s Jagošem bio je magija, što pokazuje i ova predstava koja živi toliko godina. Pamtim ga po ljubavi, po radosti, po akademiji nakon akademije, po procesima, po sreći... autoritetu... pametnim razgovorima, opet o ljubavi... Teško je raditi predstavu danas kad njega nema. Ne može se ponoviti ni taj rad, ni ta sreća, ni ta radost u izvedbi. Ja ga dan-danas čekam nakon predstave da izleti sa cigarom da pita kakva je bila. Ovo je moja omiljena uloga u karijeri. Jagoš mi je na prvoj probi dao da izaberem kog ću od trojice sinova da igram. Iako imam 15-20 minuta na sceni, baš zato mi je najbolja valjda, ovo crnogorsko iz mene radi. Najlepša na svetu... A će predstava trajati. Dok smo mi živi, trajaće - kaže Otašević.

Foto: Marina Lopičić



I Anita Mančić razmišlja kao njen mlađi kolega.

- Ne mogu da govorim o Jagošu kao nekom ko nije više tu, govorim o Jagošu, koji je još uvek tu i mi smo samo mi ostali koji igramo u njegovim predstavama i dužni smo da negujemo njegovo delo, jer - i to sad ozbiljno i uvek govorim - njegove predstave moraju da traju jer se nove neće dogoditi, ove treba da traju kao "Labudovo jezero" i da se menjaju glumci, ja kad ostarim, da dođu novi mladi glumci, ali njegove predstave moraju da žive jer i on živi u svima nama - zapaža glumica.

Foto: dragana_udovicic



Bez Jagoša ne bi, priznaje, uspela dobro da izgradi lik Filomene a da je ne igra na dreku i viku.

- Ovo je priča o mentalitetu, i ono što smo i Jagoš i ja hteli kad smo ušli u ovaj projekat... Nekako sve što smo mogli da donesemo od Mediterana, i uopšte ta strast, ta toplina... To je ono na čemu smo mi bazirali ovu predstavu. Idemo na strast, na dranje, na taj Mediteran... Ko zna Mediteran i ko je odrastao tamo, tamo je sve tri puta jače - zaključuje glavna glumica.

Foto: Dragana Udovičić



Program se nastavlja večeras izvođenjem predstave "Sumrak bogova" s Brankom Katić. Jagoševu nedelju zaokružiće još jedna predstava Beogradskog dramskog pozorišta "Divlje meso", koja će biti izvedena 26. i 27. septembra.

Sve predstave igraće se na Velikoj sceni BDP od 19 časova, osim predstave "Sumrak bogova", koja će biti odigrana na Maloj sceni od 20 sati.

Posle svakog izvođenja u Klubu Beogradskog dramskog pozorišta biće organizovan razgovor o predstavi i stvaralaštvu Jagoša Markovića, otvoren za publiku i medije. Razgovori će biti prilika da glumci, saradnici i publika podele sećanja, iskustva i priče o predstavama i umetniku koji ih je stvarao.

00:35 Aplauz za Jagosa Markovica Izvor: Kurir