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Husnija Hašimović, glumac koji je igrao Merdžana u filmu „Dom za vešanje“ Emira Kusturice, preminuo je 22. septembra u Francuskoj. Imao je 65 godina. U toj zemlji živeo je poslednjih nekoliko decenija, navodi Telegraf.

Hašimovićeva filmska karijera nije bila duga, ali je uloga Perhanovog ujaka bila dovoljna da njegovo lice ostane poznato publici širom bivše Jugoslavije.

„Dom za vešanje“, snimljen 1988. godine, okupio je glumce među kojima su bili Davor Dujmović, Bora Todorović i Ljubica Adžović. Hašimović je kao Merdžan postao deo priče kojoj su se gledaoci vraćali decenijama kasnije. Njegovo ime nalazi se i na zvaničnom spisku glumaca Kanskog festivala, gde je Kusturica 1989. nagrađen za režiju ovog filma.

Posle filma živeo daleko od javnosti

Husnija Hašimović rođen je 19. septembra 1961. godine u Bijeljini. Nakon „Doma za vešanje“ preselio se u Francusku, a u rodni grad dolazio je povremeno, obilazeći i kuću u naselju Dašnica. O njegovim kasnijim godinama ostalo je malo javno dostupnih podataka.

Filmske baze, osim uloge u Kusturičinom ostvarenju, beleže i njegovo pojavljivanje u televizijskoj verziji „Doma za vešanje“. Nije izgradio filmografiju sa desetinama naslova, niti je često govorio za medije. Ipak, kada se pomene Merdžan, publika se i danas seti glumca koji ga je igrao.

Video: Govor Emira Kusturica