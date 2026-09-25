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Bez Ivana Vdovića Vda, kako su ga zvali, "novi talas" u bivšoj Jugoslaviji sigurno ne bi bio tako važno poglavlje u našoj muzičkoj istoriji.

Nebrušen dijamant

Iako kada neko spomene njegovo ime mnogima Šarlo akrobata "osvane u glavi", on je muzikom počeo da se bavi još tokom gimnazijalskih dana. Tada je bio bubnjar u Limunovom drvetu, a kasnije svirao je i u Suncokretima sa Biljom Krstić, Borom Čorbom... tek kasnije pridružio se Šarlu.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Ivan (Ivica) Vdović, poznat i kao Vd, bio je srpski muzičar i bubnjar jugoslovenskih rok bendova kao što su Suncokret, Šarlo Akrobata i Katarina II. Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Kako je Sonja Savić svojevremeno izjavila, on je bio veliki reformator sedamdesetih godina. Kako je istakla, on je "stvorio" Mladenovića radeći na njegovom vokalu, ličnosti, pa onda i Margiti Magi Stefanović.

Bio je zvezda

Prema sećanjima savremenika, Vd je i privatno bio fascinantan lik.

- Ličio je na Džonija Rotena iz Pistolsa. Prvi je zamenio palice ritam mašinom i obeležio zvuk Šarla akrobate. Sećam ga se kao najšarmantnijeg momka u društvu, pravog zezatora koji je uvek bio spreman da odvali dobru šalu. Bio je poznat i po nekim navikama koje ni za živu glavu nije menjao. Nigde nije išao bez svojih bubnjarskih palica i nikada se nikome nije javljao telefonom. Kada treba da izađemo, on lepo stane ispod prozora i zviždi. Bože, koliko se taj čovek nazviždao ispod mog prozora - ispričala je jednom prilikom voditeljka Dubravka Marković.

Monah Arsenije je jednom prilikom o Vdoviću rekao sledeće:"Tako dobro je vladao ritmom da je mogao da svira u filharmoniji".

U kandžama droge

Ipak, svetlo na njegov talenat i bogatu karijeru bacila je teška bolest. Jugoslvijom je 1985. godine odjeknula vest da je registrovan prvi slučaj HIV-a. Nažalost, ta osoba je bio Ivica.

Ceo događaj odigrao se nedugo nakon raskola sa Milanom Mladenovićem, nakon čega je Vd napustio grupu, a oformljena je grupa Ekatarina Velika.Prema nekim navodima Vd se s Margitom neko vreme zabavljao i upravo je on zaslužan što je ona došla u EKV.

Zavisnost od opijata koštala ga je života, a njegova smrt je bila tragična. O njegovim poslednjim danima govorila je glumica Sonja Savić, koja je bila ljuta na ceo grad jer su mu okrenuli leđa.

Ivan Ivica Vdović preminuo je 1992. u 31. godini. Foto: Printscreen/Youtube

- Otišao je da se testira na neku čudnu bolest koja se pojavila u Beogradu. Vratio se i celom gradu je rekao da je zaražen AIDS-om. Ovo je jedan ružan i mali grad, okrenuo mu je leđa. A on je vrlo ponosno, dostojanstveno i skromno u svom belom mantilu još godinu i po dana svirao bubnjeve - rekla je svojevremeno ona.

Ivica je preminuo 25. septembra 1992. u 31. godini. Sahranjen je u Beogradu. Tužnu vest Sonja Savić je javila zajedničkom prijatelju Darku Rundeku.

Sonja Savić u filmu Una Foto: Printscreen/Youtube

- Te 1992. sam srela Darka Rundeka. Tada sam mu rekla da je Ivica umro. 'Kako je umro?' pitao me je Rundek. Nisam mogla da odem na sahranu jer nisam bila obaveštena. Bio je u infektivnoj kesi, kesa je pala…I samo znam da niko nije hteo da priđe da podigne kesu. Bacili su ga kao đubre u vatru. 'Anđeo do kraja', kratko mi je rekao Rundek na to - navela je tada Sonja Savić.

Zla kob pratila bend

Nakon njegove smrti, sve članove kultne grupe je zadesila slična zla kob.

Pored Vdovića od side je preminuo i Dušan Dejanović (16. novembra 2000. u Beogradu), ali i Margita Stefanović. Princeza roka, preminula je 18. septembra 2002. godine u Beogradu, u 44. godini života, od side.

Ekatarina Velika – Milan Mladenović Bojan Pečar Margita Magi Stefanović i Srđan Žika Todorović Foto: Srđan Vejvoda

Grupa je zvanično prestala da postoji nakon smrti Milana Mladenovića, koji je preminuo 5. novembra 1994. u Beogradu u 37. godini. Zvanični podaci navode da je preminuo od raka.

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