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Serija “Branilac” rađena je prema istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih jugoslovenskih advokata. Nove epizode na programu su od 10. septembra, četvrtkom u 21h na RTS.

Sadržaj treće epizode serije:

Okolina Bajine Bašte, 1976. godina. Milena i Ivan započinju strastvenu vezu uprkos činjenici da je Ivan u braku, što odmah izaziva snažno protivljenje Mileninih roditelja. Pod pritiskom okoline i željom da dokaže ozbiljnost svojih namera, Ivan donosi odluke koje mu dodatno komplikuju porodični život i udaljavaju ga od dece.

Milenini roditelji pokušavaju da po svaku cenu prekinu njihovu vezu, dok se Milena nalazi rastrzana između ljubavi i lojalnosti porodici. Kako tenzije rastu, njih dvoje planiraju radikalan korak koji bi trebalo da reši sve – ali emotivni pritisak dovodi do tragičnog i neočekivanog obrta. Slučaj preuzima advokat Veljko Guberina.

Foto: Promo

Uloge tumače: Nenad Jezdić, Lazar Tasić, Andrijana Đorđević, Aleksandar Dimitrijević, Aleksandar Đurica, Milena Predić, Una Kožić, Igor Filipović, Branko Antonić, Dejan Stojaković, Maja Kolundžija Zoroe, Miloš Smiljanić, Olja Nikolić i Dragan Lukić.

Foto: Promo

Urednik serije: Marko Novaković

Kreator serije: Jelena Svetličić

Režija: Gojko Despotović

Scenario: Sanja Savić Milosavljević, Mladen Milosavljević

Direktor fotografije: Gojko Despotović

Montažeri: Vladimir Radovanović, Davor Bosankić

Kostimograf: Milica Milutinović

Kompozitori: Mirko i Snežana Vukomanović

Masker: Nina Bašić, Aleksandar Rasinac Kempes

Izvršna produkcija: UP & UP

Producent: Radio-televizija Srbije

Godina proizvodnje: 2026.