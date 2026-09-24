Otkrivamo šta se dešava u trećoj epizodi serije "Branilac"
Serija “Branilac” rađena je prema istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih jugoslovenskih advokata. Nove epizode na programu su od 10. septembra, četvrtkom u 21h na RTS.
Sadržaj treće epizode serije:
Okolina Bajine Bašte, 1976. godina. Milena i Ivan započinju strastvenu vezu uprkos činjenici da je Ivan u braku, što odmah izaziva snažno protivljenje Mileninih roditelja. Pod pritiskom okoline i željom da dokaže ozbiljnost svojih namera, Ivan donosi odluke koje mu dodatno komplikuju porodični život i udaljavaju ga od dece.
Milenini roditelji pokušavaju da po svaku cenu prekinu njihovu vezu, dok se Milena nalazi rastrzana između ljubavi i lojalnosti porodici. Kako tenzije rastu, njih dvoje planiraju radikalan korak koji bi trebalo da reši sve – ali emotivni pritisak dovodi do tragičnog i neočekivanog obrta. Slučaj preuzima advokat Veljko Guberina.
Uloge tumače: Nenad Jezdić, Lazar Tasić, Andrijana Đorđević, Aleksandar Dimitrijević, Aleksandar Đurica, Milena Predić, Una Kožić, Igor Filipović, Branko Antonić, Dejan Stojaković, Maja Kolundžija Zoroe, Miloš Smiljanić, Olja Nikolić i Dragan Lukić.
Urednik serije: Marko Novaković
Kreator serije: Jelena Svetličić
Režija: Gojko Despotović
Scenario: Sanja Savić Milosavljević, Mladen Milosavljević
Direktor fotografije: Gojko Despotović
Montažeri: Vladimir Radovanović, Davor Bosankić
Kostimograf: Milica Milutinović
Kompozitori: Mirko i Snežana Vukomanović
Masker: Nina Bašić, Aleksandar Rasinac Kempes
Izvršna produkcija: UP & UP
Producent: Radio-televizija Srbije
Godina proizvodnje: 2026.