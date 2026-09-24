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Domaća premijera srpskog filma „3 nedelje posle“ reditelja Miroslava Terzića biće održana u nedelju, 22. novembra u 19 časova u Velikoj sali mts Dvorane, u okviru glavnog programa 32. Festivala autorskog filma.

Film „3 nedelje posle“ nastavlja svoj festivalski put nakon niza značajnih priznanja. Svetsku premijeru imao je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima u glavnoj selekciji, gde je osvojio Europa Cinemas Label za najbolji evropski film, a nakon premijere sa velikim nestrpljenjem dočekala ga je publika širom regiona. Na 73. Pulskom filmskom festivalu film je osvojio tri Zlatne arene - za režiju, scenario i montažu, dok mu je na Filmskom festivalu u Herceg Novom pripala Zlatna mimoza za najbolji scenario, koji potpisuje Vladimir Arsenijević.

Foto: This and That Productions

Film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, „3 nedelje posle“ donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

Foto: This and That Productions

Glavne uloge tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Hrvanović i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića.

Film konačno stiže pred domaću publiku, kroz premijeru na Festivalu autorskog filma, dok se bioskopska distribucija očekuje od 26. novembra.

Miroslav Terzić jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih filmskih autora. Njegovi filmovi „Ustanička ulica“ i „Šavovi“ premijerno su prikazani na uglednim međunarodnim festivalima i osvojili brojne domaće i međunarodne nagrade.

Foto: This and That Productions

Producent filma „3 nedelje posle“ je This and That Productions iz Beograda. Podsećamo, 32. Festival autorskog filma biće održan od 20. do 27. novembra, a festival će biti otvoren u petak, 20. novembra filmom „Fjord“ Kristijana Munđijua. Među do sada najavljenim filmovima je i „Minotaur“ Andreja Zvjaginceva, još jedan od kanskih pobednika koji će biti prikazan na ovogodišnjem FAF-u.

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