"Egzekutor" - Prva dramska premijera u novoj sezoni
- U Srpskom narodnom pozorištu u toku su probe za predstavu 'Egzekutor', po tekstu Vojislava Savića i u režiji Marka Jovičića.
- Premijera je 30. oktobra u 20.30 na Kamernoj sceni, a reprize su zakazane za 31. oktobar i 2. novembar.
U Srpskom narodnom pozorištu su u toku probe za novu predstavu „Egzekutor“, po tekstu Vojislava Savića, u režiji Marka Jovičića.
Smeštena u gotovo sablasni, napušteni hotel, priča otvara pitanja o strahu, životu i smrti, ali i o tome koliko danas vredi ljudski život. Na granici trilera, horora i crnog humora, „Egzekutor“ postepeno pomera granicu između žrtve i egzekutora i donosi kamernu, intimnu priču u
kojoj publika nije samo posmatrač, već postaje neposredni svedok jednog neobičnog susreta i suočavanja čoveka sa sopstvenim izborima.
Pored reditelja Marka Jovičića, članovi autorskog tima su i scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Senka Ranosavljević,
kompozitor Nikola Dragašević i asistent scenografkinje Mladen Stojanović.
U predstavi će igrati Nebojša Savić, Grigorije Jakišić i Tijana Milovanov.
Premijera je zakazana za 30. oktobar u 20.30 časova na Kamernoj sceni, dok su reprize zakazane za 31. oktobar i 2. novembar.
(Kurir.rs)
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