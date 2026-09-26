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U Srpskom narodnom pozorištu su u toku probe za novu predstavu „Egzekutor“, po tekstu Vojislava Savića, u režiji Marka Jovičića.

Ekzekutor
Foto: Marija Erdelji

Smeštena u gotovo sablasni, napušteni hotel, priča otvara pitanja o strahu, životu i smrti, ali i o tome koliko danas vredi ljudski život. Na granici trilera, horora i crnog humora, „Egzekutor“ postepeno pomera granicu između žrtve i egzekutora i donosi kamernu, intimnu priču u
kojoj publika nije samo posmatrač, već postaje neposredni svedok jednog neobičnog susreta i suočavanja čoveka sa sopstvenim izborima.

Ekzekutor
Foto: Marija Erdelji

Pored reditelja Marka Jovičića, članovi autorskog tima su i scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Senka Ranosavljević,
kompozitor Nikola Dragašević i asistent scenografkinje Mladen Stojanović.

U predstavi će igrati Nebojša Savić, Grigorije Jakišić i Tijana Milovanov.

Ekzekutor
Foto: Marija Erdelji

Premijera je zakazana za 30. oktobar u 20.30 časova na Kamernoj sceni, dok su reprize zakazane za 31. oktobar i 2. novembar.

(Kurir.rs)

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