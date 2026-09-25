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U četvrtak, 24. septembra, u velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“, glumici Gordani Đurđević Dimić uručena je nagrada „Mija Aleksić – biti glumac“ za 2026. godinu, u okviru manifestacije „Dani Mije Aleksića“ u Gornjem Milanovcu. Ovo priznanje dodeljuje se za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu.

Gordana Đurđević Dimić je prilikom prijema nagrade rekla: „Hvala vam što ste ustanovili ovu nagradu. Ona je veliko priznanje glumačkom barduMilosavu Miji Aleksiću. Ako je Velika Britanija imala jednog Čarlsa Spensera Čaplina, ako je Francuska imala jednog Luja de Finesa ili jednog Burvila, onda smo mi imali genijalnog Miju Aleksića. On je imao u sebi neverovatnu sposobnost da nađe precizan ritam za svoju ulogu. Njegova artikulacija je bila sjajna. I danas, sve što je ostalo iza njega, i na filmu i na televiziji, i u formi radio-drame ili zapisa iz Vesele večeri, to je sve antologija glume u interpretaciji Mije Aleksića“.

nagrada "Mija Aleksić - biti glumac" Foto: Foto KC Mija Aleksić Duško Kuzmanović

Nagrada je uručena u okviru svečane ceremonije otvaranja „Dana Mije Aleksića“, manifestacije posvećene jednom od velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta, rođenom pre 103 godine u Gornjoj Crnući. Manifestaciju organizuje Kulturni centar „Mija Aleksić“, a njen program objedinjuje pozorišnu, filmsku, likovnu, muzičku i vizuelnu umetnost, oslanjajući se na raznovrsnost umetničkog opusa Mije Aleksića.

U ime grada domaćina i organizatora manifestacije, prisutnima se obratio i Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra „Mija Aleksić“.

U okviru ceremonije pročitana je i poruka Velibora Aleksića, sina Mije Aleksića, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje otvaranju. Poruku je pročitao Boban Stefanović, urednik filmskog programa i idejni pokretač manifestacije „Dani Mije Aleksića“-

Gordana Đurđević Dimić Foto: Foto KC Mija Aleksić Duško Kuzmanović

Gordana Đurđević Dimić diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Branka Pleše, a tokom višedecenijske karijere ostvarila je bogat opus u pozorištu, na filmu i televiziji. Dobitnica je brojnih značajnih priznanja, među kojima su Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje, Nušićeva nagrada za životno delo glumcu komičaru, nagrade „Žanka Stokić“ i „Milivoje Živanović“, Vukova nagrada i Oktobarska nagrada Novog Sada. Godine 2025. ovenčana je i Dobričinim prstenom, jednim od najznačajnijih domaćih priznanja za životno delo u oblasti glume.

Nagrada „Mija Aleksić – biti glumac“ ustanovljena je 2018. godine, a među njenim dosadašnjim laureatima su Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić, Gordan Kičić, Vesna Trivalić, Olga Odanović, Zoran Cvijanović, Branimir Brstina i Vojin Ćetković.

Gordana Đurđević Dimić Foto: Foto KC Mija Aleksić Duško Kuzmanović

Svečanu dodelu priznanja upotpunilo je veče poezije „Moć govora“, sa Vojinom Ćetkovićem, prošlogodišnjim laureatom nagrade.

U okviru „Dana Mije Aleksića“, javnosti će biti predstavljena i monografija „Mija Aleksić“, koju zajednički objavljuju Kulturni centar i Radio-televizija Srbije. Program će obuhvatiti i pozorišne predstave, koncerte i druge prateće sadržaje, kao i izložbu „Lica scene u bojama Milene“, koja simbolično povezuje umetničke svetove Milene Pavlović Barili i Mije Aleksića.

Pokrovitelj 12. Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu i manifestacije „Dani Mije Aleksića“ je Opština Gornji Milanovac. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu se sufinansira i iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture.

(Kurir.rs)

VIDEO: Gordana Đurđević Dimić