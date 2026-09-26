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U prepunom RTS klubu, uz prepoznatljiv humor, dozu nostalgije i prisustvo brojnih imena domaće rok scene, održana je promocija najnovijeg studijskog albuma Prljavog Inspektora Blaže, pod nazivom "Večeras igra ceo grad". Neobičan projekat, realizovan u zajedničkom izdanju kuća PGP-RTS i "Fidboks", dostupan je na CD i vinilu, a donosi 13 autorskih pesama koje publiku vizuelno i zvučno vraćaju u eru beogradskog novog talasa.



Ozbiljan i zreo

Promocija je simbolično otvorena u formi strukturne istrage, gde je voditeljka pročitala optužnicu kojom se Blaža tereti za "teška krivična dela protiv dosade i letargije". Goran Jović, direktor "Fidboksa", i Vladimir Graić, direktor PGP, saglasni su da je ovo produkcijski i autorski najozbiljniji i najzreliji Blažin album dosad.

Foto: Gordan Jović, RTS



Preuzimajući mikrofon, Prljavi Inspektor Blaža je u svom prepoznatljivom, urnebesnom maniru odmah podigao atmosferu šaleći se na račun svog trajanja, godina i "seksa koji traje 30 sekundi":

- Predstavljam pesme koje sam napisao od 18. do 28. godine. To je najplodonosniji period u životu svakog izvođača, od Mocarta do Betovena, Džegera, Ričardsa, Pola Makartnija i Lenona i svih ostalih. Pet pesama je ranije snimljeno sa Kljunovima: "Dule Savić", "Prljavi Hari", "Dole, dole", "Nema problema" i "Vive la France". I to je neverovatno koliko to sad dobro zvuči kad se transportuje iz osamdesetih u sadašnje vreme i kada se snimi sa jednim sjajnim čovekom kao što je muzički genije Damjan Dašić - poručio je Igor Blažić.

Foto: Gordan Jović, RTS



Nadovezujući se na Blažine reči, muzičar i producent Damjan Dašić objasnio je kako je uspeo da pogodi autentični duh osamdesetih. Tu energiju su potvrdili i prisutni muzički kritičari Petar Janjatović i Branimir Bane Lokner, podsetivši na to koliko je Blažin prvi bend Fiskulturno odeljenje početkom osamdesetih bio važan i klupski atraktivan sastav, čiji su nastupi dovodili publiku do delirijuma.

Foto: Gordan Jović, RTS

Ono što ovaj album čini posebnim jeste impresivna lista gostujućih muzičara. Svoj pečat ostavili su velikani domaće scene Dragi i Žika Jelić iz Ju grupe (u pesmi "Ja volim još"), Nikola Čuturilo Čutura ("Kao nekada"), te legendarni basista Idola Zdenko Kolar, koji se pojavljuje kao vokal na naslovnoj numeri. Na albumu su svirali i Mihajlo Ristić, Aleksandar Karadžić (Arigo Saki), Milan Petrović, Darko Grujić i mnogi drugi.



Pop art

Vizuelni identitet albuma, inspirisan pop artom osamdesetih, potpisuju dizajner Srđan Nikolić i proslavljeni fotograf Nebojša Babić.



Promociju je "doktor za rokenrol zabavu" zatvorio u svom stilu, uz snažnu poruku prisutnima:

- Jednom se živi, ne propustite da vam svaki dan života bude najlepši na svetu.

Baka bi rekla da je ovo fantastično

Posebno dirljiv trenutak na druženju sa medijima i prijateljima bio je osvrt na saradnju sa divom domaće muzike Beti Đorđević, sa kojom je snimio duetsku numeru "Suze nisu dovoljne", a koja je, nažalost, bila i njena poslednja snimljena pesma. Promociji su prisustvovale snaja Snežana i unuka Kristina, koja se obratila prisutnima:

Beti Đorđević Foto: Damir Dervisagic/Kurir



- O Beti ne bih mogla da kažem nekoliko reči, morala bih da pričam dosta dugo... Hvala pre svega na pozivu. Mama i ja smo rešile danas da budemo njeni predstavnici. I ona bi verovatno rekla da je danas ovde "Blažo, to je fantastično" za ovu numeru koju ste uradili. I za Beti prosto nema kraja. Ona će zauvek ostati ovde i ko nju voli, ko voli tu muziku da sluša, ona je i dalje tu prisutna - izjavila je Kristina.

Bonus video: Braža o duetu sa Beti