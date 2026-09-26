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Na današnji dan rođen je Mija Aleksić, jedan od velikana domaćeg glumišta, umetnik čije replike i uloge publika pamti decenijama nakon njegove smrti. Igrao je u nekim od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije, a među likovima koji su ga učinili besmrtnim svakako je Aksentije Topalović iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug".

O ovom ostvarenju ispričane su brojne priče, ali jedna anegdota sa snimanja otkriva i nešto o samom Miji Aleksiću što gledaoci nisu mogli da vide na filmu.

Pogledajte u galeriji izbor uloga Mije Aleksića:

1/8 Vidi galeriju Legendarni Mija Aleksić bio je bard domaćeg glumišta Foto: Printscreen/Youtube

Reč je o sceni koja je snimljena sa Melitom Bihali, čuvenom sluškinjom Oljom, ali nikada nije završila u konačnoj verziji "Maratonaca".

A upravo tokom njenog snimanja Mija je, kako je glumica mnogo godina kasnije otkrila, stao u njenu zaštitu.

Scena iz "Maratonaca" koju publika nikada nije videla

"Maratonci trče počasni krug" okupili su glumačku postavu koja je danas gotovo nezamisliva – Bogdana Diklića, Danila Batu Stojkovića, Pavla Vuisića, Zorana Radmilovića, Miju Aleksića i druge velikane domaćeg glumišta.

Maratonci trče počasni krug jedan je od kultnih srpskih filmova Foto: Printscreen/Youtube

Uz porodicu Topalović, publika je dobro zapamtila i sporedne junake. Među njima je bila Olja, služavka u kući Topalovića, koju je igrala Melita Bihali. Međutim, prvobitna verzija filma trebalo je da otkrije mnogo više o njenom odnosu sa muškarcima iz ove neobične porodice.

Jedna takva scena bila je i snimljena.

Prema priči Melite Bihali, Olja i Aksentije Topalović, kog je igrao Mija Aleksić, nalaze se zajedno u krevetu. U tom trenutku na vratima se pojavljuje Laki, odnosno Bata Stojković, i izgovara:

– Deda, šta to radiš, večeras je moj red!

Foto: Kurir Televizija

Ipak, problem je nastao tokom samog snimanja.

Melita odbila da se skine, Mija odmah reagovao

Melita Bihali je godinama kasnije ispričala da je snimatelj Božidar Boža Nikolić želeo da scena bude provokativnija nego što je prethodno bilo dogovoreno. Od nje se, prema njenom svedočenju, očekivalo da pred kamerama ostane naga. Glumica na to nije pristala.

– Snimatelj Boža Nikolić insistirao je da Mija povuče sa nas čaršaf i da ja ostanem gola. Nisam pristala na to, jer se nismo tako dogovorili pre snimanja. Pobegla sam ogrnuta čaršafom u ćošak. Scena je bila veoma simpatična uz Batino pitanje koje je usledilo: "Deda, mogu li bar da gledam?" – ispričala je Melita godinama kasnije.

Međutim, prema njenim rečima, insistiranje se tu nije završilo. Tada je reagovao Mija Aleksić.

Foto: Zorana Jevtić

"Mija Aleksić je stao u moju zaštitu"

Aleksić nije dozvolio da se od njegove koleginice zahteva nešto na šta nije pristala pre početka snimanja. Melita taj njegov postupak nije zaboravila.

– Onda je Mija Aleksić stao u moju zaštitu rekavši da me ostavi na miru, jer nije bio takav dogovor. Zahvalna sam mu i dan-danas – ispričala je glumica.

Upravo ta rečenica danas daje potpuno drugačiju dimenziju anegdoti koja bi na prvi pogled mogla da bude samo još jedna zanimljivost sa snimanja kultnog filma.

Zašto scena nikada nije završila u filmu?

Foto: Kurir Televizija

Snimljeni materijal na kraju je izostavljen iz konačne verzije "Maratonaca". Melita Bihali verovala je da je razlog to što je scena bila "prizemnija" od ostatka filma, pa publika nikada nije videla ovaj deo odnosa Olje i Topalovića.

Ostala je, međutim, priča sa snimanja.

Video: Melita Bihali o filmu "Maratonci trče počasni krug"