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Jedna od tradicija rep/hip-hop kulture jesu sukobi, tzv. bifovi, među reperima. Većina se može odbaciti kao infantilno ponašanje izvođača u žanru čiji je uticaj na masovnu kulturu koliko nesporan, toliko i kontroverzan. Jeste ta muzika počela kao iskreni zvuk afroameričkog stanovništva iz geta, ali ulaskom na velika vrata u industriju masovne zabave postala je i jedna od najvećih tema trač izdavaštva. Tako i sukobi među reperima dobijaju nove dimenzije. Ekstremi su odavno dotaknuti tučama, pa i ubistvima, a tu je i Netfliksova dokumentarna serija "Šon Kombs: Presuda".

Paf Dedi Foto: Printscreen/Instagram/50cent

Šon Kombs je poznat po pseudonimima Paf Dedi i Pi Didi. Pripada generaciji repera koji su karijeru započeli kasnih osamdesetih, ali svetsku slavu su stekli devedesetih sa usponom gangsterskog repa i velikim prisustvom na medijima poput MTV, neizbežnog muzičkog kanala koji je dugo diktirao trendove, stvarao i rušio karijere. Paf Dedi kao reper nije bio prva liga, ali njegov uspeh i uticaj su nešto neizbežno u sferi izdavaštva, promocije, koncertnih i ostalih grupnih aktivnosti.

Njegova izdavačka kuća "Bed boj" bila je jedno od mesta koja su definisala zvuk Istočne obale.Sudeći po ovom dokumentarcu, ta ekipa je odigrala i ključnu ulogu u poznatom sukobu repera sa Istočne i Zapadne obale, gde su najpoznatije žrtve bili Tupak Šakur i Notorijus BIG, tj. Bigi Smols.

Suštinski problem sa serijom "Šon Kombs: Presuda" je u tome što je izvršni producent Kertis Džekson, poznatiji pod reperskim pseudonimom Fifti Sent. Fifti i Paf su dugo u sukobu, još od devedesetih, navodno posle saradnje za koju (navodno) Fifti Sent nije bio isplaćen. Sada smo dobili dokumentarac od četiri sata koji o industriji zabave govori ono što smo već znali, da je reč o skupu pohlepnih i beskrupuloznih ljudi koji će učiniti sve zarad moći, slave i novca.

Fifti Sent Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Nekako to ovde ide u oba smera, jer iako samo potpuno neobavešten čovek može misliti da Paf Dedi nije ni za šta kriv, isto tako se ne može reći da ovaj dokumentarni serijal ne služi da ga drugi akter iste muzičke scene dodatno pokopa u sklopu lične osvete. Dodatno pokopa jer je Paf Dedi upravo sad u zatvoru i izaći će negde 2027, a nije bio osuđen za najteža dela za koja je bio optužen. Najnovija vest je da mu advokati otkazuju punomoćje jer ih ne plaća.

Četiri sata ovog serijala prikazuju Pafa kao najgoreg čoveka na svetu. Između arhivskih snimaka idu beskrajni razgovori s bivšim saradnicima svih fela koji o njemu ne štede loše reči. Paradoksalno, jedna od saradnica čak kaže da se nalazi u situaciji da ukoliko ispriča istinu - da nije prisustvovala jednom od krivičnih dela za koje je Paf okrivljen - ispada da ga štiti. Ipak, broj nečasnih dela koja je ovaj činio je toliki da se prosto ne može imati nikakva sumnja da tu i te kako ima istine. Nije moguće da svi sagovornici lažu, ali istovremeno ostaje mučan utisak da su svesni i da su učestvovali u svojoj nesreći.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić

Predugo su sva ta maltretiranja, drogiranja, silovanja, otimanja i slaba plaćanja prolazila ispod radara. Očigledno je i da su te njegove žrtve dugo svojevoljno učestvovale u tome i pristajale na ono što niko ne bi trebalo da trpi. Navode se u serijalu Pafove sposobnosti manipulacije, podilaženje, ali i surova dela, od kojih su neka najteža krivična. Međutim, sve to je do sada ostajalo na nivou glasina jer je industrija zabave toliko toksično okruženje da se takvo ponašanje toleriše dokle god svi zarađuju dovoljne sume novca.

Takvo ponašanje oštećenih i dovodi do toga da Paf sada robija zbog dve blaže tačke optužnice i da članovi porote ne trepnuvši objašnjavaju kako su njegove žrtve u svakom trenutku bile svesne u šta se upuštaju. Dakle, ostaje da se zapitamo koliku cenu čovek zapravo nosi, dok zlikovci dugo prolaze nekažnjeno jer sve je to šou-biznis, i ko će sad još tu nešto i da talasa...