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Omiljeni festival, 53. Fest održava se od 2. do 11. oktobra 2026. na osam lokacija u Beogradu. Publici su na raspolaganju za uživanje u najnovijim filmovima: Sava centar, Dom omladine, Dvorana Kulturnog centra Beograda, Sinepleks TC Galerija, Sinepleks Beo šoping centar, Koncept sinema by CineStar (Ada mol), Takvud i Ložionica. Kompletan program festivala sa 115 filmova može se pogledati na sajtu Fest.rs. U prodaji su kompleti ulaznica za Sava centar (10+ karata), uz popust od 30%.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ulaznice za Sava centar i Ložionicu mogu se nabaviti na sajtu tickets.rs i Ticket Vision prodajnim mestima (Bilet Centar, Ušće, Sava centar, Cvetni trg), a ulaznice za filmove u Domu omladine na raspolaganju su online na efinity.rs i na blagajni Doma omladine. Ulaznice za bioskopske dvorane mogu se nabaviti na blagajnama tih dvorana, kao i onlajn na sajtovima dvorana Cineplexx i Concept Cinema. Za bioskope Tuckwood i Dvorana Kulturnog centra Beograda karte se mogu nabaviti na blagajnama tih bioskopa putem fizičke prodaje. Informacije o svim prodajnim mestima nalaze se na linku https://fest.rs/festivalske-blagajne/

Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi



Među brojnim filmovima koje je izabrao umetnički direktor Dragan Jeličić, pored filma otvaranja Lordana Zafranovića, “Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)”, posebno se izdvajaju naslovi:

Žuta slova Foto: Five Stars Films

- "Žuta slova" (2026, Nemačka, Turska, Francuska), dobitnik Zlatnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu, uspešno prikazan i na festivalu u Karlovim Varima. U ovom filmu Darja i Aziz su osvešćeni intelektualci, kritičari društvenog stanja u Turskoj i zbog toga gube posao. Nakon toga brak im ulazi u krizu pa oni i njihova 13-godišnja ćerka moraju da krenu iz početka.

Najusamljeniji čovek u gradu Foto: Five Stars Films

- "Najusamljeniji čovek u gradu" (2026, Austrija), prikazan na festivalima u Berlinu, Njujorku, San Sebastijanu, Sarajevu, Vankuveru, uz "posebno pominjanje" Berlinskog filmskog festivala u okviru nagrade udruženja nemačkih art-haus bioskopa. Kada stanu punom uspomena, u kojem živi bluz muzičar Al Kuk, preti rušenje, iz njegovog izolovanog života izranja jedan stari san.

Škola za sirene Foto: Five Stars Films

- "Škola za sirene" (2026, Grčka, Japan, Nemačka), nominovan za nagradu Un Certain Regard na Kanskom festivalu. U blistavom svetu tinejdžerki u posebnoj internatskoj školi koja obučava devojke da postanu profesionalne sirene, sedamnaestogodišnja Akame će pronaći svoj glas sirene, doživeti prvu ljubav i proći kroz metamorfozu.

Stablo masline Foto: Five Stars Films

- "Stablo masline" (2026, Malta. Grčka, Katar), prikazan na festivalima Berlin i Trajbeka. Mlada žena rešena da napusti Maltu upoznaje ostarelog trubadura čija muzika ponovo budi ljubav prema zemlji iz koje je odlučna da pobegne.

Kratka ljubavna priča Foto: FAME SOLUTIONS

- Komedija "Kratka ljubavna priča" (2025, Italija), prikazana na filmskom festival u Rimu. Veza Lee i Roka, tajnih ljubavnika, poprima mračan obrt kad Lea postaje opsesivna i pokušava da se ubaci u Rokov svakodnevni život.

Krvava grofica Foto: FAME SOLUTIONS

- Horor komedija sa Izabel Iper "Krvava grofica" (2026, Austrija, Nemačka, Luksemburg) stiže s Berlinskog festivala. Grofica Batori se budi iz sna i pojavljuje u Beču. Sa svojom sluškinjom traži vitalni crveni eliksir dok izbegava svog rođaka, njegovog terapeuta, vampirologe i policiju koji traže knjigu koja ugrožava vampire.

Oni koje volimo Foto: Taramount film

- Zapažena drama s Kanskog festivala s Havijerom Bardemom "Oni koje volimo" (2026, Španija, Francuska). Priznati španski reditelj ponovo se sreće sa svojom otuđenom ćerkom, neuspešnom glumicom, kako bi snimili film. Njih dvoje moraju da se nose sa svojim problemima iz prošlosti o kojima ne žele da razgovaraju.

Ja sam Roki Foto: FEST promo, Blitz Film

- Biografski film "Ja sam Roki" (2026, SAD), prikazan na festivalima u Torontu i Cirihu. Prikazuje istinitu priču o Silvesteru Staloneu i njegovom nepokolebljivom uverenju da nije bio predodređen samo da napiše "Rokija" već da zaista bude Roki Balboa.

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