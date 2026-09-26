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U Dečjem pozorištu u petak veče proglašenjem dobitnika nagrada zatvoren je 33. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica. Žiri u sastavu Erika Hjuz (Velika Britanija), Gunar Horn (Norveška) i Milica Radulović (Srbija) dodelio je Gran pri Festivala za najbolju predstavu u celini predstavi "Felicija" italijanskog pozorišta Kvintoekvilibrio.

- Ovogodišnji dobitnik Gran prija nagrađen je za izuzetnost u svim segmentima ove unikatne predstave, koja govori o tome kako ne treba osuđivati one koji su drugačiji od nas. Ova predstava predstavlja izuzetno umetničko promišljanje ozbiljnog problema današnjeg sveta - značajnog kako za decu tako i za odrasle. Žiri je bio ganut dubokom intimnošću koja je na sceni ostvarena između izvođačice i izuzetno osmišljene lutke - u predstavi koja je naizmenično bila ozbiljna i razigrana - naveli su obrazloženju.

Laureati nagrada 33. Međunarodnog festivala pozorišta za decu Subotica Foto: Damir Vujković

U kategoriji za najbolje glumce, žiri je proglasio pet laureata: Gvern Filips iz Pozorišne trupe Arad Goč iz Velsa, Barbara Salai iz Lutkarskog pozorišta Bobita iz Mađarske, Saša Latinović iz Pozorišta mladih iz Novog Sada, Marko Vujević iz Dečjeg pozorišta Subotica i Stefanija Ventura iz italijanskog pozorišta Kvintoekvilibrio.