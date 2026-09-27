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Posle višegodišnje pauze tokom koje se u potpunosti posvetila rukovođenju jednim od naših najznačajnijih pozorišta, istaknuta srpska glumica i direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Tamara Vučković Manojlović, odlučila je da ponovo stane pred kamere! Gledaoci će imati priliku da je vide u novoj, dugoočekivanoj domaćoj seriji "Viber grupa", koja za desetak počinje sa emitovanjem na Superstar kanalu.

Iako je diplomirala glumu sa velikim entuzijazmom i ostvarila zapažene uloge u pozorištu i na filmu, Tamara je poslednjih godina glumu svesno stavila u drugi plan. Njeno vizionarsko upravljanje Jugoslovenskim dramskim pozorištem pokazalo ju je kao izuzetnog lidera i menadžera u kulturi, čuvajući visoki ugled ove institucije. Ipak, nakon nedavne epizodne uloge u seriji "Mama i tata se igraju rata", strast prema sceni i igri se ponovo rasplamsala, a angažman u "Viber grupi" označava njen zvanični glumački povratak na male ekrane.

Misterija u luksuznoj zgradi

Serija "Viber grupa", u režiji Marka Manojlovića, predstavlja napetu dramu od 10 epizoda. Radnja prati mladu Anđelu koja se, po povratku sa studija u Londonu, useljava u svoju luksuznu zgradu u Beogradu i ubrzo otkriva da je njena mentorka i komšinica, Klara, misteriozno nestala.

Dok Anđela pokreće sopstvenu amatersku istragu i odmotava klupko tajni, laži i skrivenih odnosa među ekscentričnim stanarima, gde svako postaje osumnjičeni, u priču se upliće i zvanična istraga. Upravo tu na scenu stupa Tamara Vučković Manojlović, koja će dočarati lik pronicljive inspektorke Dostane. U ovom vrhunskom televizijskom projektu, Tamara će deliti kadar sa fantastičnom glumačkom ekipom koju, između ostalih, čine Vojin Ćetković, Miodrag Radonjić, Petar Strugar, Milica Trifunović i Klara Karaulić (Hrvanović).

Foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Nema sumnje da Tamara u odluci da se vrati glumi ima punu podršku svoje porodice, a pre svega supruga, proslavljenog glumca Predraga Mikija Manojlovića. Njihova filmska ljubavna priča, koja je započela još davne 1992. godine tokom rada na predstavi "Zločin i kazna", važi za jednu od najskladnijih na našoj javnoj sceni.

Iako je Miki od nje stariji 20 godina, ta razlika im nikada nije predstavljala prepreku. Naprotiv, njihov brak koji traje duže od tri decenije i njihov sin Ivan, koji danas uspešno gradi muzičku karijeru, dokaz su prave ljubavi lišene skandala. Miki Manojlović je i sam u retkim trenucima kada govori o privatnom životu istakao da bez Tamare ne bi bio ono što jeste, priznajući da je njena podrška njegov i lični i profesionalni oslonac.

Tamara Vučković i Miki Manojlović ljubav koja traje više od tri decenije

1/6 Vidi galeriju Tamara Vučković i Miki Manojlović Foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović

Sada je ponovo došlo vreme da publika uživa u njenom raskošnom talentu. Tamara Vučković Manojlović dokazuje da je, uz dobru organizaciju i ljubav prema profesiji, moguće uspešno balansirati između zahtevne direktorske funkcije i umetnosti.

Ko stoji iza nove serije

Sonja Mihajlov Foto: Pro Shots / imago sportfotodienst / Profimedia

Proudcent serije je Sonja Mihajlov koja je nekada bila uspešan novinar, završila je i čuveni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, ali se posvetila produkciji. Njen potpis stoji na seriji "Pasjača", ali i na "Tajnama vinove voze". Serija "Viber grupa" nastala je uz podršku TS media.

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