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Kanadsko-haićanski autor Telison Orelien (38) uklonjen je sa šire liste za najprestižniju francusku književnu nagradu Gonkur, nakon što su se pojavile tvrdnje da je njegov roman napisao softver veštačke inteligencije (AI). Ovaj presedan otvara ozbiljna pitanja o budućnosti autorstva, pouzdanosti softvera za detekciju i nultoj toleranciji književnih institucija prema novim tehnologijama.

Brz uspon i iznenadni pad

Orelienov roman "Ili to ili smrt" (u izdanju ugledne kuće Grasset) bio je jedno od najprijatnijih iznenađenja ovogodišnje književne sezone u Francuskoj. Delo donosi snažnu, lirsku ispovest u prvom licu o nastavniku istorije i geografije koji beži iz domovine zahvaćene nasiljem bandi. Njegov opasan put ka slobodi vodi ga kroz 12 zemalja pre nego što konačno pronađe utočište u Kanadi.

Knjiga je doživela ogroman komercijalni i kritički uspeh: prodata je u preko 35.000 primeraka, prava za prevod otkupljena su u više od 20 zemalja, a u avgustu je ovenčana i nagradom Prix du roman Fnac. Međutim, upravo je dan dodele ove nagrade, 21. septembar, označio početak autorovog pada.

Foto: JOEL SAGET / AFP / Profimedia



Na društvenoj mreži X pojavile su se tvrdnje anonimnog korisnika koji je tekst romana analizirao pomoću Pangrama, softvera za detekciju veštačke inteligencije. Rezultat je navodno pokazao da je knjiga "gotovo u potpunosti" delo mašine.

Ubrzo je otkriveno da iza anonimnog profila stoji Samjuel Fitusi, kolumnista desničarskog lista Figaro i autor eseja poznat po kritikovanju "voukizma" na filmu i televiziji. Fitusi se oglasio sa svog zvaničnog naloga, pravdajući kampanju strahom da će AI dovesti do "nestanka čitanja i pisanja", iako sebe paradoksalno naziva "tehno-optimistom".

Francuski mediji i novinari su, međutim, doveli u pitanje tačnost programa Pangram. Provlačenjem teksta kroz druge, naprednije programe za detekciju, dobijeni su potpuno suprotni rezultati koji ukazuju da je roman vrlo verovatno delo ljudskog uma.

Očuvanje integriteta i novi dokazi o plagijatu

I pored oprečnih rezultata softvera, Akademija Gonkur sa sedištem u Parizu donela je radikalnu odluku da delo povuče iz konkurencije.

Organizatori su istakli da je potez povučen iz želje da se sačuva integritet nagrade, ali su otkrili i dodatni, možda presudni problem. Naime, nezavisne analize novinara i istraživača ukazale su na slučajeve plagijata u Orelienovom delu koji su tek sada isplivali na površinu. Uzimajući u obzir i te dokaze, Akademija je ocenila da je knjiga "po svemu sudeći u velikoj meri proizvod veštačke inteligencije".

"Cilj je da se pošalje jasna poruka i da potvrdimo da ni na koji način ne podržavamo niti odobravamo stvaranje tekstova generisanih uz pomoć veštačke inteligencije", zaključuje se u zvaničnom saopštenju.

Autor se brani: "Motiv je rasizam"



Orelien je oštro demantovao sve navode, optužujući kritičare za rasnu netrpeljivost i predrasude prema njegovom poreklu i uspehu.

"Uvek sam voleo da stvaram i pišem. Ne vidim nijedan logičan razlog zašto bih koristio mašinu za tako nešto", izjavio je pisac.

Foto: JOEL SAGET / AFP / Profimedia