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Poslednjih deset dana bio je period aplauza za Pozorište mladih. Dva puta su ih pobrali u Zagrebu i jednom u Subotici. U Zagrebu su ih zaslužili igrajući predstavu "Drakon" (režija Ljudmila Fjodorova) na festivalu PIF, a potom u Subotici gde su na na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu izveli svoju "Čarobnu frulu" (režija Renata Karola Gatika).

Foto: FOTO Darko MIlosavljević

Aplauz koji se pretvorio u stojeće ovacije Novosađani su nakon toga dobili u Zagrebu po izvođenju Nušićevih "Hajduka" (režija Olja Đorđević). Upravo u noći gromoglasnog zagrebačkog aplauza stigla je vest da je Saša Latinović dobio glumačku nagradu u Subotici, za ulogu u "Čarobnoj fruli" u kojoj je briljirao kao Krajica noći.

Foto: Vladimir. Veličković

Onaj ko još nije stigao da vidi ove tri predstave Pozorišta mladih, imaće u oktobru priliku da vidi dve od njih: "Hajduke" - 4. oktobra, od 19 sati, na sceni Novosadskog pozorišta/Ujvideki Szinhaz i predstavu "Drakon" - 14. oktobra, na sceni "Pera Dobrinović" SNP-a, od 19.30. sati. "Čarobna frula" biće ponovo na repertoaru u novembru.