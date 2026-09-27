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Katarina Božović iz Smederevske Palanke je ostvarila veliki uspeh na medjunarodnoj sceni, osvojivši ZLATNU NAGRADU (GOLD PRIZE) na prestižnom Međunarnodnom takmičenju operskih pevača "Amadeus International Music Award 2026." u Salzburgu u Austriji.

Zlatna nagrada na međunarodnom takmičenju u jednom od najpoznatijih svetskih centara muzičke kulture, predstavlja značajno priznanje za mladu umetnicu iz Srbije. Žiri, koga čine velika imena u svetu muzike, na globalnom, svetskom nivou, prepoznao je talenat i izuzetnu interpretaciju, pa je osvajanjem Gold Prize ( Zlatne nagrade), ime Katarina Božović upisano zlatnim slovima u nagrađene na ovom cenjenom takmičenju.

Katarina Božović je do sada, pored nagrada u Srbiji, osvojila više značajnih nagrada na zahtevnim, međunarodnim takmičenjima solo pevača, od kojih se izdvajaju sledeći:

- SILVER PRIZE (Srebrna nagrada) na Virtouso International Music Awards, London, United Kingdom 2026.

- SECOND PRIZE ( Druga nagrada) na International Mozart compitition Vienna 2026.

- THIRD PRIZE (Treća nagrada) na International Schubert Compitition 2026.

- Finalista Svetskog Takmičenja Omaž Mariji Kalas u Breši, Italija 2024.

Foto: Promo

Lepotom svog glasa i sofisticiranošću interpretacije, Katarina Božović je sa neizmernim ponosom na najlepši mogući način prestavlja svoju domovinu Srbiju. Njena učešća na koncertu otvaranja Salzburškog Fetivala Opera 2025, koji je najvći Setski Operski Fetival, zatim dva gala konceta sa ansablom Pekinške opere u zlatnoj dvorani Musikverein-a u Beču nisu ostala bez odjeka i sjajnih pohvala dirigenata, kritičara i publike.Imala je veliku čast da zbog svojih izuzetno uspešnih nastupa i svog talenta , u organizaciji Ambasade Republike Kine u Beču, na Festivalu Kineske Nacionalne Muzike (2025.), od strane stručnog žirija, bude pozvana za jednu od ukupno dva počasna gosta, a u cilju promovisanja pravih vrednosti u umetnosti za mlade naraštaje. Ove godine, u produkciji GranciVociConcerts u Mozart Opern Intesiv u Le Nozze Di Figaro, u pratnji United Europe Orchestra briljirala u operskoj predstavi kao Barbarina.

Veliki uspeh Katarine Božović na značajnoj i cenjenoj medjunarodnoj umetničkoj sceni, predstavlja lepu vest za srpsku kulturnu i umetničku javnost, ali i podstrek mladima , da idu za svojim snovima i razvijaju sopstvene talente.