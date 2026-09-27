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U subotu, 26. septembra, u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“, na 12. Međunarodnom filmskom festivalu u Gornjem Milanovcu uručena je novoosnovana nagrada

Veliki hrast britanskom glumcu Šonu Binu, poznatom po ulogama u „Igri prestola“, trilogiji „Gospodar prstenova“ i seriji „Robin Hud“, čija se druga sezona trenutno snima u Srbiji. Veliki hrast / The Grand Oak – Nagrada za životno delo u oblasti filmske umetnosti ustanovljena je kao najviše priznanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu.

Ovogodišnjeg laureata je prisutnima predstavio Boban Stefanović, selektor festivala i urednik filmskog programa Kulturnog centra „Mija Aleksić“, koji je istakao da je festival posle više od decenije rasta i razvoja napravio važan iskorak uspostavljanjem nagrade Veliki hrast.

„Nagrada je namenjena istaknutim filmskim umetnicima čiji je stvaralački rad dao izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i ostavio trajan trag u kinematografiji. Naziv nagrade se oslanja na simboliku hrasta – snagu, postojanost, rast, dugovečnost, ali i na svu njegovu duboku

povezanost sa našim rudničko-takovskim krajem. Veliki hrast tako povezuje trajnost umetničkog dostignuća sa identitetom kraja u kojem je festival nastao i nastavlja da raste.“

Foto: Duško Kuzmanović

Nagradu Šonu Binu uručio je Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra „Mija Aleksić“.

„Veoma sam počastvovan što primam ovo priznanje i zahvalan sam na divnom predstavljanju mog rada. Mislim da nikada u životu nisam doživeo nešto slično. Posebno mi znači što su večeras sa mnom moji prijatelji i ova divna glumačka ekipa, kao i Džonatan Ingliš

i Džon Glen, koji su sve ovo zajedno ostvarili. Veoma sam ponosan na Robina Huda. Posebno je zadovoljstvo što dobijam priznanje u tako lepoj zemlji kao što je Srbija, i to upravo u ovom delu zemlje“, rekao je Šon Bin.

Pre dodele nagrade otvorena je izložba „Robin Hud u Srbiji“, koja je kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografiju i materijale sa snimanja publici pružila uvid iza kulisa međunarodne produkcije snimane na brojnim lokacijama u Srbiji, uključujući selo Varnice u

okolini Gornjeg Milanovca. Prisutnima su se na otvaranju izložbe obratili Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra „Mija Aleksić“, i Džonatan Ingliš, izvršni producent, scenarista i reditelj serije.

„Drago nam je što smo domaćini ove izložbe i što našoj publici pružamo priliku da kroz originalne kostime, rekvizite, scenografiju i druge materijale sa snimanja zaviri iza kulisa ove velike međunarodne produkcije, snimane na brojnim lokacijama širom Srbije, uključujući i

Varnice u okolini Gornjeg Milanovca“, naveo je Dragan Arsić.

Foto: Duško Kuzmanović

Džonatan Ingliš je istakao kako mu je velika čast što u Gornjem Milanovcu predstavlja izložbu i pilot-epizodu serije: „Posebno mi je drago što smo upravo ovde, jer je veliki deo serije sniman u okolini Gornjeg Milanovca, naročito u selu Varnice, koje sam tokom snimanja veoma dobro upoznao i zavoleo. Još dok sam razvijao seriju zamišljao sam da ćemo veliki deo moći da snimimo na ovom području, jer me ovaj kraj veoma podseća na delove Engleske u kojima sam odrastao. Zahvalan sam opštini, ljudima iz Gornjeg Milanovca i Varnica i svima koji su podržali produkciju i pomogli nam da je realizujemo.“

Reditelj, scenarista i izvršni producent serije posebno je naglasio da je ponosan što je „Robin Hud“ u potpunosti napravljen u Srbiji, sa ekipom iz Srbije – od direktora fotografije, kostimografa i scenografa do montažera i postprodukcije.

Nakon otvaranja izložbe održana je i specijalna projekcija pilot-epizode prve sezone serije „Robin Hud“. Snimana za MGM+ i Lionsgate, serija donosi savremeno viđenje klasične priče o Robinu Hudu, a njeni autori su Džon Glen („SEAL Team“) i producent i reditelj Džonatan

Ingliš („The Ark“, „The Librarians: The Next Chapter“).

Po završetku projekcije, publici se poklonila ekipa serije – izvršni producent, scenarista i reditelj Džonatan Ingliš, glumci Džek Paten (u ulozi Robina Huda), Lorin Mekvin (Marijen), Lidija Pekam (Prisila), Erika Ford (Ralf), Matija Gredić (Dru), Markus Frejžer (Mali Džon),

Angus Kesl Dauti (Fratar Tak), Henri Rauli (Vil), Grejem Tomas King (Princ Džon), Lili Najt (Rozamund), kao i Olga Đurović – kamera, Emilija Filipović – asistent producenta Džonatana Ingliša, i Džon Glen – izvršni producent i scenarista.

Foto: Duško Kuzmanović

Šon Bin je engleski glumac školovan na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti (RADA), čija istaknuta karijera obuhvata film, televiziju i pozorište. Dvostruki je dobitnik televizijske nagrade BAFTA i dobitnik Međunarodne nagrade Emi, a publika širom sveta prepoznaje ga po nekim od najpoznatijih uloga savremenog filma i televizije. Šon je stekao svetsku slavu i brojnu međunarodnu publiku ulogom Boromira u filmu Pitera Džeksona „Gospodar prstenova: Družina prstena“. Njegova bogata holivudska i nezavisna filmografija uključuje značajne uloge antagoniste Aleka Trevelijana u filmu o Džejmsu Bondu „Zlatno oko“, Odiseja u epu Volfganga Petersena „Troja“, kao i zapažene uloge u filmovima „Patriotske igre“, „Nacionalno blago“, „Ronin“, „Plan leta“ i „Ekvilibrijum“. U novije vreme igrao je u naučnofantastičnom spektaklu Ridlija Skota „Marsovac: Spasilačka misija“, filmu „Jupiter u usponu“ sestara Vačovski, drami Klio Barnard „Mračna reka“, filmu Brendona Kronenberga „Possessor“ i igranoj adaptaciji animea „Vitezovi Zodijaka“. Kao uspešan glasovni glumac, učestvovao je u filmovima „ Legenda o vukovima “, nominovanom za Oskara, „Mumije“ i „Klinci kaubojci“. Na velikom platnu Šon je nedavno igrao uz Danijela Dej-Luisa u hvaljenoj psihološkoj drami „Anemona“. Među njegovim najnovijim filmskim projektima su adaptacija stripa „Rogue Trooper“ Dankana Džounsa, akcioni film „Deep Cover“ platforme Prime Video i biografska drama „Žuta kravata“, u kojoj igra uz Džona Malkoviča. Njegov predstojeći projekat, mračni vestern-triler „The Isolate Thief“, smešten u vreme Američkog građanskog rata, biće objavljen kasnije ove godine.

Šon je jedno od prepoznatljivih lica savremene televizije, sa karijerom obeleženom legendarnim glavnim ulogama koje su ostavile značajan trag u popularnoj kulturi. Među njima se posebno izdvajaju naslovna uloga Ričarda Šarpa u dugovečnoj ITV seriji „Šarp“ i

Edard „Ned“ Stark u prvoj sezoni HBO-ovog fantastičnog fenomena „Igra prestola“. Kao čest saradnik na prestižnim britanskim dramskim produkcijama, Šon je osvojio svoju prvu televizijsku nagradu BAFTA za najboljeg glavnog glumca za ulogu oca Majkla Kerigana u seriji

Džimija Makgoverna „Broken“, a drugu nagradu BAFTA u istoj kategoriji za ulogu u Makgovernovoj zatvorskoj drami „Time“. Osvojio je i Međunarodnu nagradu Emi i bio nominovan za nagradu BAFTA za ulogu u seriji „Accused“. Njegov bogat televizijski opus

obuhvata i Disney+ seriju „Shardlake“, u kojoj igra Tomasa Kromvela, seriju Stefana Golaševskog „Marriage“, u kojoj igra uz Nikolu Voker, kao i serije „Snowpiercer“, „Svet u plamenu “, „Medičijevi: Gospodari Firence“, „The Frankenstein Chronicles“, „Legende“, „The

Oath“, „Policijski čas“ i „ Red Riding: Godine gospodnje 1983 “. Nedavno je Šon igrao vođu liverpulske bande Ronija Filana u BBC-jevoj epskoj kriminalističkoj seriji „Grad pripada nama“, kao i legendarnog šerifa od Notingema u mračnoj adaptaciji „Robina Huda“ u

produkciji Amazon MGM+.