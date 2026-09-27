Slušaj vest

Branko Knežević, glumac i reditelj teatra iz Gornjeg Milanovca i istaknuti kulturni pregalac, posle kraće bolesti, preminuo je jutros u 75. godini.

Za sobom je ostavio dubok i neizbrisiv trag u kulturi Gornjeg Milanovca, kao i poštovanje svih koji su imali priliku da sa njim rade i sarađuju. Branko Knežević je rođen 1952. godine u Gornjem Milanovcu. Gimnaziju je završio u rodnom gradu, a potom je nastavio studije arhitekture u Beogradu.

Bio je pevač u horu Radio televizije Srbije i “Branko Krsmanović” (kasnije “Obilić”), da bi od 2006. godine, kao filmski i pozorišni glumac sa iskustvom (film: “Profesionalac” iz 2003. godine i predstava “Dr Šuster” u režiji Dušana Kovačevića) stao na čelo Milanovačkog pozorišta kao predsednik Umetničkog saveta.

Foto: Televizijatelemark/youtube

Godinama je bio jedna od ključnih ličnosti u organizaciji i selekciji Međunarodnog pozorišnog susreta “Takovske cveti”.

Uporedo sa organizacionim radom u Milanovačkom teatru, Branko Knežević je i kao dramaturg, reditelj i glumac dao nemerljiv doprinos u razvoju pozorišne umetnosti u gradu pod Rudnikom.

Na scenu je postavio više od 20 predstava različitog žanra i pozorišnog izraza koje su privukle pažnju i publike i stručne javnosti, ne samo u gradovima Srbije već i šire.

Njegove predstave su: “Jednočinke”, Antona Pavloviča Čehova, “Dr Šuster” i “Maratonci trče počasni krug”, Dušana Kovačevića, “Tartif” i “Tvrdica”, Žana Batista Poklena – Molijera, “Policajci “, Slavomira Mrožeka, “E, moj Marko”, Vanje Bulića, “Kroz tamnički prozor - Poruke srpskom narodu iz logora Dahau”, vladike Nikolaja Velimirovića, “Gvozdenov grob”, Gorana Trifunovića i “Labudova pesma – Sokratova odbrana i smrt”, A.P. Čehova i Platona.

Posebno mesto u njegovom rediteljskom stvaralaštvu ima predstava “Profesionalac”. Knežević je u drami Dušana Kovačevića tumačio Luku Labana i za tu ulogu je osvojio nacionalno priznanje “Milivojev štap i šešir” na glumačkim svečanostima u Požarevcu 2019. godine.

Branko je nosilac i najvrednijeg svetskog pozorišnog priznanja “Zlatne Nike”. Jula 2022. godine proglašen je na Krimu za najboljeg glumca festivala antičke umetnosti “Bosforski agoni“. Na festivalu koji traje od 1826. godine Knežević je nagradu poneo za tumačenje Svetlovidova i Sokrata u predstavi “Labudova pesma - Sokratova odbrana i smrt” i postao jedini glumac sa prostora jugoistočne Evrope koji se okitio ovim priznanjem.

Foto: Televizijatelemark/youtube

Najveća osobenost predstave, kako su tada istakli teatrolozi, je teatar u teatru - dramaturška veština simbioze Čehovljevog i Platonovog teksta. “Minimalnim glumčakim sredstvima i besprekoronom govornom radnjom Knežević je, svetskoj javnosti, pokazao širok spektar emocija, uz vešto vođenje dva žanrovski suprotna lika”.

Kneževiću nije bilo strano ni literarno stvaralaštvo. Prvu knjigu ”Hronika od crvenog sedefa i druge priče” objavio je 2019. godine, a drugu “Hronika jednog tumaranja” 2026. godine. Obe knjige su u izdanju “Grafoprinta” iz Gornjeg Milanovca.

Sahrana Branka Kneževića biće obavljena u utorak, 29. septembra 2026. na Gradskom groblju u Gornjem Milanovcu.