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Srpska kultura će ove jeseni imati svoje mesto u Pragu i Brnu. Mesec srpske kulture u Češkoj okuplja muzičare, glumce i slikare, a jedan od događaja koji će privući najviše pažnje jeste gostovanje predstave „Knjiga o Milutinu – deo prvi“. Nenad Jezdić će 12. oktobra nastupiti u Pragu, a 13. oktobra u Brnu, pred publikom koja će imati priliku da čuje priču o Milutinu Ostojiću, šumadijskom seljaku kroz čiju se sudbinu prelamaju ratovi i stradanja.

Nenad Jezdić u monodrami Knjiga o Milutinu Foto: Promo/Nikola Vukelić

Monodrama Zvezdara teatra nastala je prema romanu Danka Popovića, u adaptaciji i režiji Egona Savina. Na sceni je samo Jezdić, ali kroz Milutinove reči oživljavaju porodica, selo i čitava jedna epoha. Predstava će najpre biti izvedena u praškom pozorištu Divadlo Komedie, a zatim u pozorištu Divadlo Radost u Brnu.

Prag će upoznati i srpske slikare, vina i rakije

Program je počeo 27. septembra koncertom operske umetnice Jadranke Jovanović i pevača Dušana Svilara na Akademiji scenskih umetnosti u Pragu. Početak oktobra donosi drugačije susrete sa Srbijom: izložba „Hvatač snova“ slikara Steve Bajalice otvara se 2. oktobra u galeriji „Original“, u centru češke prestonice.

Zastave Srbije i Republike Češke Foto: sezer ozger / Alamy / Profimedia

Već narednog dana, 3. oktobra, u baroknoj Kajzerštajnskoj palati biće predstavljena srpska vina i rakije. Posetioci će moći da upoznaju proizvode više od 30 vinarija i destilerija, koje će okupiti Akademija vinskog turizma iz Srbije putem platforme Serbian Wine Fest. Tako će uz pozorište, muziku i slikarstvo i srpska vinska tradicija postati deo programa u Pragu.

Priča o vezama Srba i Čeha

Manifestacija će 16. oktobra otvoriti i manje poznato poglavlje zajedničke istorije. Srpsko-češko udruženje „Beseda Petrovaradin“ predstaviće izložbu „Česi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi“, uz istoimenu dvojezičnu publikaciju. O temi će govoriti profesor Jože Sivaček i otac Jovan Milanović, rektor Bogoslovije Svetog Arsenija Sremca iz Sremskih Karlovaca, dok će u umetničkom delu programa nastupiti učenici Bogoslovije.

Zastave Republike Češke i Srbije Foto: sezer ozger / Alamy / Profimedia

Mesec srpske kulture biće završen 24. oktobra nastupom operske umetnice Gabrijele Ubavić u praškom Klementinumu. Manifestaciju organizuje Savez srpskih udruženja u saradnji sa Ambasadom Srbije u Pragu i Počasnim konzulatom Srbije u Brnu. Za Srbe koji žive u Češkoj to je prilika da se okupe oko jezika i kulture koju nose sa sobom, a za češku publiku poziv da Srbiju upozna kroz njene umetnike i njihova dela.

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