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U prostoru Teatra "Vuk“ u Beogradu, a u organizaciji Udruženja „Hančani u Beogradu“, u subotu uveče održano je posebno umetničko veče koje je na jednom mestu okupilo poeziju, književnost, glumu, muziku i slikarstvo.

Program pod nazivom „Između slike i stiha“ bio je posvećen književnom stvaralaštvu Ane Ilić i likovnom stvaralaštvu mlade slikarke Jane Janjić. Veče je počelo predstavljanjem celokupnog književnog opusa Ane Ilić, jedne od najpoznatijih savremenih književnih autorki koje Srbija ima!

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Publika je imala priliku da čuje stihove iz nekoliko njenih pesama, kao i odlomke iz autobiografskog romana na kojem autorka trenutno radi.

Posebnu emociju interpretacijama Aninih tekstova uneo je poznati glumac Jovan Veljković, koji je publici približilo svet autorkine poezije i proze. O njenom književnom putu i mestu koje njena poezija zauzima u savremenom književnom izrazu govorio je književnik i satiričar Miodrag Stošić.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Program je vodila novinarka i voditeljka Vesna Milanović, dok je muzički deo večeri na gitari upotpunio Mihailo Vasiljević, dajući celokupnom programu dodatnu toplinu i intimnost.

Ana Ilić autorka je pet zbirki poezije: „Pod svetlom istine“, „One zvezdane oči“, „Utrnule reči“, „Snoviđenje“ i „Oporavljam se od Hegela“.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Njeno stvaralaštvo karakterišu lični ton, emotivnost i promišljanje o čoveku, njegovim unutrašnjim svetovima i životnim borbama.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Nakon sjajnog poetskog dela večeri, pažnja publike usmerena je ka likovnim radovima mlade slikarke Jane Janjić, koja je svoju umetničku inspiraciju pronašla upravo u Aninoj poeziji.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Četiri pesme pretočila je u slike, gradeći na platnu svoj lični doživljaj stihova.

Tako je nastala svojevrsna umetnička komunikacija između dve autorke: između napisanog i naslikanog, između reči i boje. Upravo je taj spoj i dao posebnost celoj večeri.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Poezija Ane Ilić nije ostala samo u prostoru stiha, već je dobila novi vizuelni život kroz slikarsku interpretaciju Jane Janjić.

Njene slike nisu samo ilustracija pesama, već lični umetnički odgovor na emociju, atmosferu i misao koju stihovi nose.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Za Janu Janjić ovo je treća samostalna izložba i to samo godinu dana nakon što je diplomirala na Fakultetu umetnosti u Nišu, što govori o njenoj posvećenosti umetnosti i snažnoj potrebi da svoj stvaralački izraz kontinuirano razvija i predstavlja publici. Posebnu simboliku ovom susretu dve umetnice daje i činjenica da su Ana Ilić i Jana Janjić rođene u Vladičinom Hanu.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Njihovo stvaralaštvo tako na jedan lep i neposredan način povezuje jug Srbije sa beogradskom kulturnom scenom, potvrđujući da iz malih sredina dolaze umetnici čiji rad ima snagu da pronađe put do šire publike.

Foto: Nikola Ilić/Jana Janjić

Veče „Između slike i stiha“ bilo je više od književne večeri i likovne izložbe. Bio je to susret različitih umetničkih izraza, ali i susret ljudi okupljenih oko zajedničke ljubavi prema umetnosti, književnosti i rodnom gradu!

A između slike i stiha, te večeri, ostalo je upravo ono najvažnije, emocija koja povezuje umetnike i publiku!

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