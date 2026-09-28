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Kada je aukcijska kuća Christie's u Njujorku 2018. godine ponudila na aukciji delo „Portrait of Edmond de Belamy“, pitanje više nije bilo samo šta umetnik može da napravi uz pomoć tehnologije, već i - može li algoritam sam da stvori umetničko delo?

Portret je prodat za 432.500 dolara, čak 40 puta više od početne procene, čime je ušao u istoriju kao prvo delo generisano veštačkom inteligencijom koje je prodato na aukciji velike međunarodne aukcijske kuće.

Foto: Promo

Na prvi pogled, „Portrait of Edmond de Belamy“ podseća na nedovršeni portret iz nekog drugog vremena - pomalo zamućeno lice evropskog muškarca, uokvireno zlatnim ramom. Međutim, umesto imena slikara, potpis autora čini matematički algoritam.

Foto: Justine Emard website

Delo je nastalo u okviru francuskog umetničkog kolektiva Obvious. Za stvaranje portreta koristili su 15.000 istorijskih portreta nastalih između XIV i XX veka, koje su uneli u sistem zasnovan na generativnim adversarijalnim mrežama (GAN). Algoritam je na osnovu tih podataka počeo da generiše sopstvene portrete. Jedan deo sistema stvarao je nove slike, dok je drugi procenjivao da li one izgledaju dovoljno uverljivo da bi mogle da prođu kao dela ljudskog autora. Proces je ponavljan sve dok rezultat nije počeo da podseća na portrete koje bi mogao da napravi čovek.

Foto: Courtesy of Christie’s

Kako je nastala ideja za „Portrait of Edmond de Bellamy“, može li algoritam da bude kreativan i gde počinje, a gde se završava uloga čoveka u umetničkom procesu, govoriće Pjer Fotrel (Pierre Fautrel), član kolektiva Obvious, na prvom događaju novog programa FRENCH PULSE, koji pokreće Francuski institut u Srbiji.

Foto: Justine Emard website

Program FRENCH PULSE, kroz tri modula - CREATIVE PULSE, DIGITAL ART WEEK i FRENCH VR WEEK - povezaće umetnike, dizajnere, istraživače i stručnjake iz Francuske i Srbije i otvoriti prostor za razgovor o savremenim promenama koje tehnologija donosi u umetnosti i kreativnim industrijama.

Foto: Justine Emard website

Prvi razgovor, CREATIVE PULSE, biće održan u sredu, 30. septembra u 18 časova u mts Dvorani, u okviru programa „Creation Challenged by AI“, posvećenog novim mogućnostima, ali i etičkim, kulturnim i društvenim pitanjima koja veštačka inteligencija otvara u svetu umetnosti.

Foto: quentin chevrier 0618704187 unqu/quentin chevrier/unquentin@gmail.com/0618704187

Pored Pjera Fotrela, u razgovoru će učestvovati i Žistin Emar (Justine Emard), jedna od najzanimljivijih savremenih umetnica koja istražuje susret čoveka i veštačke inteligencije. U njenom radu granica između čoveka i mašine postaje prostor umetničkog eksperimenta, kroz koji istražuje kako tehnologija posmatra, prepoznaje i reaguje na ljudsko prisustvo. U razgovoru će učestvovati i Miroslav Kostić, dizajner i produkt-strateg koji se bavi primenom generativne AI u dizajnu, filmu i kreativnim procesima.

Foto: Justine Emard website

Partner događaja CREATIVE PULSE je AI Asocijacija Srbije, dok su partneri programa FRENCH PULSE Telekom Srbija, mts Dvorana, HACNUM, Delegacija Evropske unije, KinoPravda Institute, Center for Digital Curiosity i Fakultet za medije i komunikacije.

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