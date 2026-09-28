Slušaj vest

Film „Ruka pravde“, reditelja Nemanje Ćeranića, rađen u produkciji TS Media i Tracktor Production, imaće svoju svetsku premijeru na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, jednom od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi.

Foto: Tracktor Production

Uvrštavanje filma u takmičarski deo programa Festivala predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore. Festival u Solunu već decenijama okuplja značajne autore, filmske profesionalce i publiku iz čitavog sveta, a njegovi programi predstavljaju važno mesto za predstavljanje savremenih filmskih ostvarenja iz ovog dela Evrope.

Foto: Tracktor Production

„Ruka pravde“ donosi snažnu kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini. Po saznanju da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu, Blagoje odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana antentata na Pavelića. Film „Ruka pravde“ istražuje moralne dileme, identitet i lični doživljaj patriotizma, postavljajući pitanje koliko je pojedinac spreman da rizikuje kada se njegova lična sudbina ukrsti sa velikim istorijskim događajima.

Foto: Tracktor Production

Kako bi što vernije preneli duh vremena i kompleksnost istorijskih događaja, ekipa filma „Ruka pravde“ snimala je na autentičnim lokacijama, od Srbije do Argentine, gradeći i vizuelno i produkcijski ambicioznu priču koja povezuje različite zemlje, epohe i istorijske perspektive.

Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lucas Ferraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

Foto: Tracktor Production

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Nakon svetske premijere u Solunu, film „Ruka pravde“ očekuje i predstavljanje pred domaćom publikom na velikoj premijeri koja je planirana do kraja godine u Sava centru u Beogradu.

Video: Van Dam poslao emotivnu poruku u Nišu