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Na upravo završenom 19. Međunarodnom pozorišnom festivalu „Zlatna vila“, koji se tradicionalno održava u Pozorištu Prijedor, ansambl Narodnog pozorišta Sombor ispisao je novu stranicu pozorišne istorije. Njihova višestruko hvaljena predstava „Zašto se smeje?“, rađena kao autorski projekat talentovanog Đorđa Nešovića, bukvalno je pomela konkurenciju i kući odnela čak šest prestižnih nagrada.

Ovakav presedan, gde jedna predstava gotovo u potpunosti dominira listom nagrađenih, samo potvrđuje visok umetnički domet somborskog teatra i važnost teme kojom su se bavili.

Foto: IGOR MOTL

Autizam bez patetike: Umetnost prihvatanja

Tajna ogromnog uspeha ovog komada krije se u njegovom hrabrom i neočekivanom pristupu izuzetno osetljivoj temi. Dok mnogi slični projekti upadaju u zamku patetike, ekipa iz Sombora je izabrala put svetlosti. O tome svedoči i sam reditelj komada, čija izjava savršeno sumira suštinu ove višestruko nagrađivane drame:

„Ovo je priča o autizmu, ali ona nije ni tužna ni teskobna već je ta priča pretočena u predstavu o prihvatanju i ljubavi.“

Šest priznanja za maestralan tim

Pogledajte u galeriji fotografije iz predstave:

1/4 Vidi galeriju Predstava Zašto se smeje - Narodno pozorište Sombor Foto: IGOR MOTL

Na svečanom zatvaranju festivala, u nedelju, 27. septembra, usledio je pravi pljusak priznanja za umetnike iz Sombora. Trijumfovali su u najvažnijim kategorijama, pokazavši da snaga ove predstave leži u savršenom spoju režije, glume i scenskog dizajna.

Nagrađeni su sledeći umetnici: Nagrada za najbolju predstavu u celini – dodeljena predstavi „Zašto se smeje?“

Nagrada za najbolju režiju – Đorđe Nešović

Nagrada za najboljeg mladog glumca – Aleksandar Ristoski

Nagrada za najbolju mladu glumicu – Ana Rudakijević

Nagrada za najbolju scenografiju – Miljena Vučković

Nagrada za najbolju muziku – Marija Balubdžić

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