Trijumf Narodnog pozorišta Sombor: Predstava "Zašto se smeje" osvojila 6 nagrada
Na upravo završenom 19. Međunarodnom pozorišnom festivalu „Zlatna vila“, koji se tradicionalno održava u Pozorištu Prijedor, ansambl Narodnog pozorišta Sombor ispisao je novu stranicu pozorišne istorije. Njihova višestruko hvaljena predstava „Zašto se smeje?“, rađena kao autorski projekat talentovanog Đorđa Nešovića, bukvalno je pomela konkurenciju i kući odnela čak šest prestižnih nagrada.
Ovakav presedan, gde jedna predstava gotovo u potpunosti dominira listom nagrađenih, samo potvrđuje visok umetnički domet somborskog teatra i važnost teme kojom su se bavili.
Autizam bez patetike: Umetnost prihvatanja
Tajna ogromnog uspeha ovog komada krije se u njegovom hrabrom i neočekivanom pristupu izuzetno osetljivoj temi. Dok mnogi slični projekti upadaju u zamku patetike, ekipa iz Sombora je izabrala put svetlosti. O tome svedoči i sam reditelj komada, čija izjava savršeno sumira suštinu ove višestruko nagrađivane drame:
„Ovo je priča o autizmu, ali ona nije ni tužna ni teskobna već je ta priča pretočena u predstavu o prihvatanju i ljubavi.“
Šest priznanja za maestralan tim
Pogledajte u galeriji fotografije iz predstave:
Na svečanom zatvaranju festivala, u nedelju, 27. septembra, usledio je pravi pljusak priznanja za umetnike iz Sombora. Trijumfovali su u najvažnijim kategorijama, pokazavši da snaga ove predstave leži u savršenom spoju režije, glume i scenskog dizajna.
Nagrađeni su sledeći umetnici:
- Nagrada za najbolju predstavu u celini – dodeljena predstavi „Zašto se smeje?“
- Nagrada za najbolju režiju – Đorđe Nešović
- Nagrada za najboljeg mladog glumca – Aleksandar Ristoski
- Nagrada za najbolju mladu glumicu – Ana Rudakijević
- Nagrada za najbolju scenografiju – Miljena Vučković
- Nagrada za najbolju muziku – Marija Balubdžić
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