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Povodom stogodišnjice rođenja dr Miloša Zeremskog, jednog od značajnih srpskih geomorfologa, naučnog savetnika i nekadašnjeg direktora Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, u njegovoj rodnoj Turiji održan je događaj posvećen životu i delu ovog naučnika, istraživača i slikara.

Foto: Petar Aleksić

Obeležavanje jubileja inicirao je njegov sin, poznati glumac Branislav Zeremski, sa željom da od zaborava sačuva ne samo očev bogat naučni opus već i priču o čoveku čiji je životni put počeo u malom bačkom selu, a odveo ga do nekih od najznačajnijih naučnih istraživanja u oblasti geomorfologije.



Ideja je, kako kaže Zeremski, počela da se rađa još 2011. godine, nakon očeve smrti, kada je na komemoraciji, slušajući njegove kolege i saradnike, zapravo otkrio razmere njegovog naučnog rada i ugleda koji je uživao.

„Tek tada sam u punoj meri shvatio ko je moj otac bio kao naučnik, koliko je bio poštovan među kolegama i koliko je toga ostavio iza sebe. Želeo sam da povodom sto godina od njegovog rođenja tu priču ispričamo i drugima, ne samo priču o naučniku već i o čoveku i ocu kojeg sam ja poznavao na jedan sasvim drugačiji način“, rekao je Branislav Zeremski.

Foto: Privatana Arhiva



Posebno mesto u životu dr Miloša Zeremskog zauzimala je upravo Turija, kojoj se na simboličan način vratio na kraju svog životnog puta. Rodnom mestu zaveštao je dve kuće i svoj naučni i slikarski opus, sa željom da njegovo nasleđe bude dostupno novim generacijama i da mladi mogu da vide dokle znanje, obrazovanje, radoznalost i istrajnost mogu da odvedu dečaka poteklog iz malog vojvođanskog sela.

Pored nauke, velika ljubav dr Zeremskog bilo je i slikarstvo. Tokom života učestvovao je na više samostalnih i grupnih izložbi, između ostalog i kao član Likovne grupe Doma JNA, zbog čega njegov legat u Turiji čuva dve važne strane njegovog stvaralaštva – naučnu i umetničku.

Pogledajte kako je bilo u Turiji

1/6 Vidi galeriju Branislav Zeremski Foto: Aleksandar Šijačić, srbobran.net



Tokom obeležavanja jubileja, održanog u galeriji Zadužbine dr Miloša Zeremskog u Turiji, prisutnima se obratio Branislav Zeremski, sin dr Miloša Zeremskog i inicijator obeležavanja stogodišnjice njegovog rođenja. Događaju su prisustvovali prijatelji, kolege i poštovaoci dr Zeremskog, koji su se ovom prilikom podsetili njegovog bogatog naučnog i umetničkog nasleđa. Posetioci su imali priliku da obiđu prostor u kojem se čuva deo njegovog legata, a prikazan je i dokumentarni film posvećen njegovom životu i radu.

Foto: Privatana Arhiva



Film, radnog naslova „Dr Miloš Zeremski – sve što nisam znao o svom ocu“, nastao je uz podršku prijatelja i profesionalaca okupljenih oko projekta, dok scenario potpisuje dr Nada Vasić, supruga Branislava Zeremskog, koja je tokom pripreme detaljno istražila autobiografiju, naučne radove i dokumentaciju dr Miloša Zeremskog.

NAUČNIK ČIJA SU ISTRAŽIVANJA OSTAVILA TRAG

Naučni rad dr Miloša Zeremskog nije ostao samo u okvirima teorijske geomorfologije. Njegova istraživanja imala su konkretnu primenu u zaštiti prirode, hidroenergetici, proučavanju podzemnih voda i očuvanju značajnih prirodnih područja.

Među njegovim brojnim doprinosima izdvajaju se istraživanja koja su uticala na očuvanje Tare, proučavanje erozije i podzemnih voda na području Pešteri i Zavojskog jezera, kao i rad na identifikovanju i zaštiti geomorfoloških vrednosti Vršačkih planina. Geografske i geomorfološke metode primenio je i prilikom utvrđivanja lokacije istorijskog mesta održavanja skupštine Prvog srpskog ustanka u Orašcu.

Foto: Privatana Arhiva



Posebno zanimljiv deo njegovog naučnog rada predstavljaju razmišljanja o postojanju vode na Marsu. Još početkom šezdesetih godina prošlog veka bavio se reljefom Crvene planete i mogućnošću postojanja vode, mnogo pre nego što su savremena istraživanja donela nova saznanja o njenom prisustvu.

Iza naučnih titula, istraživanja i brojnih radova ostao je, prema rečima njegove porodice i kolega, skroman čovek duboko vezan za svoje poreklo.



„Iza svih titula profesora, doktora, direktora Geografskog instituta ‘Jovan Cvijić’ SANU i naučnog savetnika, kucalo je jedno skromno, toplo srce čoveka koji je sve svoje zaveštao rodnoj Turiji“, zapisala je dr Nada Vasić povodom petnaest godina od smrti dr Miloša Zeremskog.

BELEŽAVANJE JUBILEJA I U BEOGRADU