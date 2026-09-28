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U Beogradskom dramskog pozorištu u nedelju uveče završena je Jagoševa nedelja, povodom tri godine od odlaska Jagoša Markovića, jednog od najistaknutijih pozorišnih reditelja u regionu, umetnika čiji je rad neizbrisivo obeležio pozorišnu scenu. Tokom šest dana publika je imala priliku da ponovo doživi predstave koje svedoče o njegovoj jedinstvenoj viziji i nesvakidašnjoj energiji koju je unosio u teatar. Reviju je zatvorila predstava "Divlje meso". Sjajnu ulogu majke Marije ostvarila je Sandra Bugarski, koja za Kurir govori o velikom reditelju.

Od Božića od Uskrsa

- Jagoša sam upoznala uoči rada na predstavi "Divlje meso". Tražio je glumicu za ulogu majke i ja sam došla na kasting, doduše u kafanu, da se upoznamo. Nije nam mnogo trebalo. Iste sekunde smo se prepoznali. Nekoliko dana kasnije, na Božić, otišla sam u BDP na probu, ne sluteći da me tamo čeka davno kastingovana i prespremna ekipa - kaže čuvena Pančeta iz hit serije "Igra sudbine".

Premijerna ekipa predstave Foto: Zorana Jevtić



Sandra je pokušala reditelja da ubedi da joj da ulogu vračare, ali Jagoš nije popustio.

- Kako za sobom imam veliki broj snimljenih epizoda i kako mi je memorija izbrušena, u najboljem smislu reči, tako sam - u dubokoj uobrazilji da i ja znam tekst - pokupila kosu, uvila se u šal i sela na hoklicu, spremna da se uklopim - otkriva glumica koja je uspela da spremi ulogu za samo tri probe.

Portret radio Lazar Đember Foto: Promo



- Kod Jagoša je postojao jedan uslov (to sam kasnije otkrila, u neprekidnom nastavku rada sa njim): sve što radiš - radi na sto posto, pa makar bilo i pogrešno. Kako sam rođena na stotku, tako sam sasvim lagano uplovila u tu probu i naredne dve, koliko nam je trebalo da napravimo "Divlje meso"! Prvi dan do pola, drugi dan do kraja, treći dan progon - objašnjava sagovornica Kurira.

Potresne scene iz predstave "Divlje meso"

1/5 Vidi galeriju Predstava Divlje meso Foto: Dragana Udovičić



Ona briše suze i ne pristaje da govori o Markoviću kao da ga više nema:

- Kako je samo bilo lako i uzvišeno raditi s takvim velemajstorom! Kada bismo, nakon proba, razgovarali i on svojim sugestijama uobličavao likove, mene je uvek preskakao. U jednom trenutku sam podigla dva prsta i rekla: "Jago, i Čedo je naš...", misleći da bih i ja volela kakvu sugestiju, koliko da znam u kom pravcu da doterujem Mariju. "Sine, mi kod tebe na vjeru da dolazimo..."

Novi glumci

Na kraju se prisetila i premijernog igranja "Divljeg mesa". Junake u koje ćemo sve prepoznati oživeli su tada Jovo Maksić, Sandra Bugarski, Luka Grbić, Marko Todorović, Aleksandar Vučković, Andrijana Đorđević, Ljubinka Klarić, Vanja Nenadić, Pavle Pekić, Emir Ćatović, Milan Čučilović, Jana Milosavljević i Aleksandar Jovanović. Nekoliko glumaca, Luka Grbić, Emir Ćatović i Milan Čučičlović, više nisu deo predstave, ali je ona nastavila da živi.

Foto: Zorana Jevtić



- Premijera je bila uoči Uskrsa. Od Božića do Uskrsa... "Divlje meso" je božja predstava - to sam govorila dok smo radili, a onda mi je postalo jasno da je režirao svoj rekvijem (misa zadušnica kod katolika, op. aut.) - zaključila je glumica koja igra i u komadu "Ćelava pevačica".

Bonus video: Sandra u humanoj misiji