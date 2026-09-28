Novu umetničku sezonu Nacionalni ansambl „Kolo“ započinje pred beogradskom publikom 30. septembra u MTS Dvorani sa početkom u 20 časova! Publiku očekuje veče ispunjeno antologijskim koreografijama sa bogatog repertoara našeg ansambla u postavkama Olge Skovran, Radojice Kuzmanovića, Milorada Lonića i drugih velikih koreografskih imena. Umetnici Ansambla – igrači, pevači i orkestar, kroz scenski program predstaviće deo bogatog repertoara po kome je ,,Kolo“ prepoznato u zemlji i inostranstvu, a predstojeći koncert još jedna je prilika da se bogatstvo srpskog kulturnog nasleđa predstavi kroz vrhunsku scensku interpretaciju.

- Već punih 78 godina KOLO na sceni čuva, predstavlja i razvija tradicionalnu igru, pesmu i muziku Srbije i srpkog naroda. Ansambl „Kolo“ ostvaruje specifičnu ulogu veoma važnog stuba nacionalne kulture i identiteta. To realizujemo na više načina. Pre svega razvijenim programskim aktivnostima, od tradicionalnog gala koncerta u MTS dvorani, do dgodišnjih koncerata, koje održavamo svakog decembra, preko brojnih gostovanja u zemlji i inostranstvu. Zatim, preko bogate izdavačke delatnosti, razgranate lepeze edukativnih programa poput "KOLOve dečije "KOLOnije", fokusiranih terenskih istraživanja sa ciljem revitalizovanja igračkog i muzičkog nasleđa, do planskog, sukcesivnog uvećavanja materijalne i nematerijalne imovine uz svesrdnu podršku Ministarstva kulture i Vlade Republike Srbije. Ansambl „Kolo“ teži da postane primer dobre prakse u sferi kulture. Zasnivajući vrednosni sistem svog poslovanja na povišenom stepenu nacionalne odgovornosti, ova ustanova teži da unapredi umetnost kojom se bavi i doprinese njenoj društvenoj reafirmaciji, u kontekstu razvoja moderne srpske države. Verujem da će publika uživati u izuzetnom programu koji smo pripremili za MTS dvoranu - rekao je direktor Ansamlba "Kolo" dr Zdravko Ranisavljević.