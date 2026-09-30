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New York Times je objavio listu 100 najboljih televizijskih serija 21. veka. Iako vek još nije došao ni do svoje polovine, produkcija je, naročito u zadnjih 15 godina i s dolaskom striming servisa, ponudila izuzetno velik broj naslova. Za sastavljanje ovakvog spiska uzimaju se u obzir kriterijumi poput ocena kritike, gledanosti i kulturnog uticaja.

New York Times je na listu uvrstio samo serije koje su s emitovanjem počele u 21. veku, što isključuje naslove poput "Porodice Soprano", "Prijatelja" ili "Seksa i grada", čije su premijere bile 90-ih godina.

Među 100 najboljih ušle su američka verzija serije "The Office", "Arrested Development", prva sezona "True Detective-a" i "Battlestar Galactica", kao i novije serije poput "The Pitt", "Severance" i "Shogun". Na listi su i rijaliti formati kao što je "RuPaul’s Drag Race", te skeč-komedije poput "Key & Peele".

U nastavku donosimo serije koje su se našle u top 10 najboljih prema izboru New York Timesa, kao i njihova obrazloženja zašto su zaslužile ta mesta.

10. Atlanta

Serija koju je stvorio Donald Glover emitovala se od 2016. do 2022. godine u četiri sezone. Radnja prati Erna i njegovog rođaka Alfreda u pokušaju da se probiju na rep sceni u Atlanti. Pritom se suočavaju sa socijalnim i ekonomskim pitanjima koja se dotiču rase, međuljudskih odnosa, siromaštva, statusa i roditeljstva.

Serija je donela novinu na modernu televiziju jer spaja nadrealizam i hiperrealistični društveni komentar o životima Afroamerikanaca. Osvojila je sedam nagrada Emi, a dostupna je na platformi Disney+.

9. Curb Your Enthusiasm (Bez oduševljavanja, molim)

Autor serije je Leri Dejvid, jedan od tvoraca "Seinfelda", koji u ovom lažnom dokumentarcu glumi preteranu verziju samog sebe. Serija prikazuje kako naizgled nevažni detalji iz svakodnevnog života mogu pokrenuti katastrofalan sled događaja.

Snimljeno je 12 sezona u periodu od 2000. do 2024. godine. Serija je promenila modernu sitkom komediju i osvojila 12 Emi nagrada. Dostupna je na HBO Maxu.

8. 30 Rock (Televizijska posla)

Kultnu humorističku seriju osmislila je Tina Fej, koja ujedno igra i glavnu ulogu. Ona je Liz Lemon, glavna scenaristkinja humorističke emisije "TGS with Tracy Jordan", koja se nosi s arogantnim novim šefom i nepredvidivom zvezdom šoua, sve dok pokušava da vodi uspešnu emisiju i sačuva zdrav razum.

Serija je kroz svojih sedam sezona promenila televizijsku komediju, usavršila mehanizam brzih, metatekstualnih šala i redefinisala prikaz složenih i nesavršenih ženskih protagonistkinja. Osvojila je 16 Emija, a dostupna je na Netflixu.

7. Veep (Potpredsednica)

Reč je o američkoj verziji britanske serije "The Thick Of It" autora Armanda Janučija. Džulija Luj Drajfus glumi bivšu senatorku Selinu Majer, koja otkriva da dužnost potpredsednice SAD nije onakva kakvoj se nadala.

"Veep" je politička satira koja je ozbiljnu melodramu ranijih političkih serija zamenila ciničnim i brzim tempom i grubim rečnikom, čime je odrazila rastuće razočaranje javnosti u vlast. Serija ima sedam sezona i 17 osvojenih Emi nagrada, a dostupna je na HBO Maxu.

6. Game of Thrones (Igra prestola)

Serija snimljena prema književnom predlošku Džordža R. R. Martina prati devet plemićkih porodica koje se bore za prevlast nad Vesterosom i Gvozdenim prestolom, dok se istovremeno budi drevna pretnja s druge strane Zida.

"Game of Thrones" je redefinisala modernu pop kulturu i dokazala da fantastična serija s velikim budžetom i sirovim pristupom može da privuče ogromnu, globalnu publiku. Osvojila je Emi 59 nagrada, a svih osam sezona dostupno je na HBO Maxu.

5. Fleabag (Jezičara)

Serija je nastala prema nagrađivanoj monodrami autorke i glavne glumice Fibi Voler Bridž. Pratimo mladu ženu koja pokušava da se nosi sa životom u Londonu i istovremeno se suočava s nedavnom tragedijom.

Serija ima samo dve sezone, a ostavila je značajan kulturni trag jer je redefinisala način na koji se na ekranu prikazuju ženske mane, seksualnost i tuga, te je popularizovala obraćanje publici rušenjem "četvrtog zida". Osvojila je šest Emija i dostupna je na platformi Prime.

4. Succession (Naslednici)

Radnja ove hvaljene dramedije prati porodicu Roj, vlasnike najveće svetske kompanije za medije i zabavu. Njihov svet se menja kada se otac i osnivač Logan Roj povuče iz kompanije.

Serija se emitovala od 2019. do 2023. godine, a u četiri sezone osvojila je 19 Emi nagrada. Preoblikovala je modernu pop kulturu i postavila nove standarde u prikazu ultrabogataša, korporativne korupcije i toksičnih porodičnih odnosa. Dostupna je na HBO Maxu.

3. Mad Men (Ljudi sa Menhetna)

Drama smeštena u 1960-e prati jednu od najuglednijih njujorških marketinških agencija i njenog kreativnog direktora Donalda Drejpera, kog glumi Džon Ham.

Serija je pokazala da publika prihvata strpljivo i nijansirano pripovedanje bez stalne akcije. Time je otvorila put drugim uspešnim serijama kablovskih televizija, poput "Breaking Bada". Emitovala se od 2007. do 2015. u sedam sezona i osvojila 16 Emija.

2. The Wire (Žica)

Serija koja se često nalazi na listama najboljih svih vremena emitovala se od 2002. do 2008. godine. U pet sezona prati baltimorsku scenu droge iz perspektive dilera, policajaca i medija.

"The Wire" je unela promenu na televiziju jer je pomerila fokus s pojedinačnih junaka na društvene sisteme koji zakazuju, čime je postavila novi standard za serijsko pripovedanje. Uprkos tome, nikada nije osvojila Emi nagradu. Dostupna je na HBO Maxu.

1. Breaking Bad (Čista hemija)

Na prvom mestu liste New York Timesa nalazi se "Breaking Bad". Serija prati srednjoškolskog profesora hemije Voltera Vajta, kojem je dijagnostikovan neoperabilni rak pluća. Kako bi finansijski obezbedio porodicu, s bivšim učenikom Džesijem Pinkmanom počinje da proizvodi i prodaje metamfetamin.

Glavnu ulogu odigrao je Brajan Kranston. Serija je dokazala da dramski program na kablovskoj televiziji može da dosegne filmske standarde pripovedanja, razvoja likova i dugoročnog kulturnog uticaja. Osvojila je 16 Emi nagrada.

U nastavku pogledajte listu naslova svih 100 serija koje su prema oceni New York Times-a najbolje u 21. veku:

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