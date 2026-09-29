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Superstar TV od 5. oktobra otvara novu jesenju programsku šemu, u kojoj publiku očekuju premijere domaćih serija različitih žanrova, ali i povratak jednog od najprepoznatljivijih hitova kanala – „Državnog službenika“, sa četvrtom sezonom.

Nova šema donosi priče za različite ukuse – od porodične komedije i romanse, preko misterije, do trilera i drame – uz upečatljive junake, neočekivane obrte i poznata lica domaće glumačke scene. Tako će večeri na Superstaru tokom jeseni biti ispunjene novim pričama, ali i nastavkom serije čiji je povratak publika dugo čekala.

Foto: Promo



Jesenju programsku šemu otvara nova porodična komedija „Biće novih leta“, koja će se emitovati od ponedeljka do petka. Kroz pet epizoda, publika će upoznati porodicu Škrbić, koja prvi put ne može da priušti letovanje, ali ne želi da komšiluk to sazna. Likove tumače Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Olga Odanović, Mladen Lero, Anđela Kribl i Vahid Džanković, režiju potpisuje Gvozden Đurić, a scenario uz njega i Uroš Tomić.

Foto: Promo



Vikend termin od 17. oktobra donosi drugačiji ritam i novu dozu misterije uz seriju „Viber grupa“ u režiji Marka Manojlovića. U središtu priče je Anđela, koja po povratku u prestonicu pokreće amatersku istragu u svom komšiluku i otkriva mrežu tajni, laži i skrivenih odnosa. Glavne likove tumače Klara Hrvanović, Milica Trifunović, Petar Strugar, Miodrag Radonjić i Vojin Ćetković.

Posebno mesto u novoj programskoj šemi pripada povratku jednog od najvećih hitova Superstar TV-a - seriji „Državni službenik“. Četvrta sezona uzbudljivog trilera, čiji je autor Predrag Gaga Antonijević, a režiju potpisuju Igor Đorđević i Miloš Radunović, donosi 14 novih epizoda i zaplet čiji ulozi prevazilaze nacionalne okvire. Direktor BIA-e Bakrač dobija nalog da formira tim operativaca zadužen za bezbednost učesnika Sabora pravoslavnih crkava u Nikoziji. Tim, sastavljen od operativaca sa problematičnom profesionalnom i ličnom prošlošću, ubrzo saznaje da u srpskoj delegaciji postoji „krtica“, dok paralelne pripreme crkvenog Sabora i energetskih pregovora Rusije i Amerike dodatno povećavaju rizike.

Foto: TS Media promo



Za gledaoce koji jesenje večeri radije provode uz toplije tonove i romantičnu komediju, nova šema donosi seriju „Ljuljaj me nežno“. U njenom središtu je Sanja Popović, nekadašnja juniorska šampionka i instruktorka tenisa u Beogradu, koja odlazi kod ćerke u Crnu Goru sa željom da, nakon dramatičnih ljubavnih zapleta, započne novi život. Novi početak, međutim, donosi prepreke, suočavanje sa prošlošću, ljubavne dileme i potrebu da sebe konačno stavi na prvo mesto. Kreatori serije su Nina Mitrović, Tamara Krcunović, Dušan Bulić i Nevio Marasović, režiju potpisuju Nevio Marasović i Sandra Mitrović, a scenario Dušan Bulić, Nina Mitrović, Marijana Vićentić i Stefan Bošković.

Foto: Ivana Dašić/All rights reserved, Fabrika Fotografa



Jesenji program dodatno će obogatiti „Vatrogasci“, serija reditelja Dejana Karaklajića, u kojoj igraju, između ostalih, Ljubomir Bandović, Nenad Popović, Slavko Štimac i Svetislav Bule Goncić. Priča vodi publiku u mali grad Gradinu, gde su stare tajne i novi sukobi pokrenuti požarom koji uništava njegov centralni deo, „Sokolanu“. Dok tajanstveni investitor nudi rešenje koje potpuno menja grad, profesionalna vatrogaskinja Staša istražuje uzrok požara, a neiskusni činovnik iz Beograda pokušava da pomiri zavađene meštane.

Novom jesenjom programskom šemom Superstar TV okuplja na jednom mestu premijerne domaće priče u produkciji TS Media, različite žanrove i junake za sve generacije. Od novih naslova koji prvi put stižu pred publiku do povratka „Državnog službenika“ u četvrtoj sezoni, predstojeći meseci donose raznovrsne serije, snažne glumačke postave i večeri ispunjene kvalitetnim domaćim igranim sadržajem.

Bonus video: Nenad Jezdić o seriji "Ljuljaj me nežno"