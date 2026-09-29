Autorka Senka Pavlović Čotrić sa svojom knjigom na promociji u knjižari "4SE"

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U knjižari "4SE" održana je prva promocija zbirke priča "Najbolji muž na svetu" autorke i novinarke Senke Pavlović Čotrić. Zbirka donosi vedre i zabavne crtice iz bračnog života pisane iz duhovite vizure savremene žene, a o knjizi su govorili Vanja Bulić i Radivoje Bojičić.

Vanja Bulić: Senka je naš Kišon u suknji

- U svojim pričama Senka Pavlović Čotrić nam se predstavlja kao vrstan humorista, naš Kišon u suknji. U prepoznatljivim situacijama iz svakodnevice, punom snagom pulsira život u kome čitalac sa osmehom na licu prepoznaje sebe - kazao je Vanja Bulić na promociji dela napisanog u duhu humoreski istaknutih predstavnika žanra.

Senka Pavlović Čotrić sa Vanjom Bulićem i Radivojem Bojičićem na promociji knjige Najbolji muž na svetu Foto: Privatna arhiva

Autorka je, govoreći o nastanku knjige, rekla da je ona, zapravo, ispunjenje jednog obećanja, svojevrsne literarne "pretnje", izrečene suprugu koji ima običaj da "me 'smesti' u priču".

Literarni odgovor na bračna iskustva

- To me je podstaklo da mu uzvratim time što ću napisati knjigu i na taj način mu se "osvetiti". Ponekad je humor bio terapeut, ponekad ventil, a ponekad samo podsetnik da život, ma koliko bio ozbiljan, ne mora uvek da se shvata previše ozbiljno - istakla je Senka.

Književnik Radivoje Bojičić naveo je da je knjiga svojevrsna "replika" popularnom izraelskom piscu Efraimu Kišonu i njegovim bračnim iskustvima: