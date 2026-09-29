Promovisana knjiga "Najbolji muž na svetu": Senka Pavlović Čotrić predstavila humoristične priče iz braka
- U knjižari '4SE' promovisana je zbirka priča 'Najbolji muž na svetu' Senke Pavlović Čotrić, uz učešće Vanje Bulića i Radivoja Bojičića.
- Knjiga donosi duhovite crtice iz bračnog života, a autorka kaže da je nastala kao humorističan odgovor suprugu i svakodnevnim bračnim iskustvima.
U knjižari "4SE" održana je prva promocija zbirke priča "Najbolji muž na svetu" autorke i novinarke Senke Pavlović Čotrić. Zbirka donosi vedre i zabavne crtice iz bračnog života pisane iz duhovite vizure savremene žene, a o knjizi su govorili Vanja Bulić i Radivoje Bojičić.
Vanja Bulić: Senka je naš Kišon u suknji
- U svojim pričama Senka Pavlović Čotrić nam se predstavlja kao vrstan humorista, naš Kišon u suknji. U prepoznatljivim situacijama iz svakodnevice, punom snagom pulsira život u kome čitalac sa osmehom na licu prepoznaje sebe - kazao je Vanja Bulić na promociji dela napisanog u duhu humoreski istaknutih predstavnika žanra.
Autorka je, govoreći o nastanku knjige, rekla da je ona, zapravo, ispunjenje jednog obećanja, svojevrsne literarne "pretnje", izrečene suprugu koji ima običaj da "me 'smesti' u priču".
Literarni odgovor na bračna iskustva
- To me je podstaklo da mu uzvratim time što ću napisati knjigu i na taj način mu se "osvetiti". Ponekad je humor bio terapeut, ponekad ventil, a ponekad samo podsetnik da život, ma koliko bio ozbiljan, ne mora uvek da se shvata previše ozbiljno - istakla je Senka.
Književnik Radivoje Bojičić naveo je da je knjiga svojevrsna "replika" popularnom izraelskom piscu Efraimu Kišonu i njegovim bračnim iskustvima:
- Senkin odgovor Kišonu uzbudljiv je baš kao prelazak preko minskog polja, samo što se na ovom polju puca od smeha.