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Novi HBO Original dokumentarni film rediteljke Tatjane Božić, „Tragovi pripadanja“ (Fragments of Belonging) premijerno stiže na HBO Max, 2. oktobra. Premijera na HBO kanalu biće 8. oktobra u 21:40.

Film prati Tatjanu, rediteljku i samohranu majku rođenu u Hrvatskoj, koju je životni put vodio širom Evrope pre nego što se skrasila u Amsterdamu. Tatjana sebe smatra građankom Evrope, ali nigde nije živela dovoljno dugo da bi se osećala kao kod kuće. Danas živi u ozloglašenoj amsterdamskoj četvrti sa svojim tinejdžerskim sinom, koji se s nelagodom odnosi prema njenom slovenskom naglasku i činjenici da nikada neće biti dovoljno „holandska”.

Odlučna da napokon pronađe osećaj pripadnosti, Tatjana kreće na putovanje s kamerom u ruci. Putujući Evropom, posećuje rodbinu i prijatelje rasute po kontinentu, među gastarbajterima i iseljenicima. Na tom putu susreće ljude koji su se odavno odselili, ali nikada nisu zaista napustili svoje rodne krajeve, one koji su bez osvrtanja na prošlost izgradili nove živote, kao i dve starije sestre u Nemačkoj koje su osećaj pripadnosti pronašle jedna u drugoj. Poseta ocu donosi joj odgovor koji nije očekivala, odgovor koji menja njeno viđenje vlastitog života, pokazujući da osećaj nepripadanja nije posledica života bez korena, već nečega što je davno učinjeno iz ljubavi.

1/13 Vidi galeriju Tragovi propadanja Foto: HBO MAX

„Tragovi pripadanja emocionalna su dramedija prožeta nostalgijom za svim onim što gubimo kada se selimo, prilagođavamo i nigde ne pripadamo u potpunosti. Film istražuje gubitak korena, zajednice i identiteta kroz prizmu migracija i majčinstva. Tokom rada na filmu otkrila sam da osećaj nepripadanja često počinje mnogo pre nego što pređemo granice, unutar vlastitih porodica. Ovaj film moj je pokušaj da prihvatim tu priču i pretvorim gubitak u povezanost” – kaže rediteljka Tatjana Božić.

Sniman u Holandiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, „Tragovi pripadanja” dirljiv je i slojevit dokumentarni film koji donosi bogat emocionalni mozaik života oblikovanih migracijama i univerzalnom ljudskom potragom za pripadanjem. Originalnu muziku potpisuju perspektivna holandska kompozitorka Stere Hond, kao i nagrađivani rumunsko-holandski kompozitor Alex Simu.