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Nebojša Milovanović danas, 29. septembra, slavi 52. rođendan, a za veliki deo publike koja je odrasla uz domaće filmove devedesetih i dvehiljaditih on je i dalje onaj mladi Piki iz kultnog ostvarenja „Lajanje na zvezde“. Od te uloge prošle su decenije, ali je Milovanović u međuvremenu izgradio karijeru koja je odavno prerasla jedan lik i jedan film.

Foto: Filip Šobot

Rođen je 29. septembra 1974. godine u Valjevu, diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a odmah nakon diplomiranja 1999. postao je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Igrao je u desetinama pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija, među kojima su „Bure baruta“, „Vojna akademija“, „Crna svadba“, „Besa“, „Radio Mileva“ i „Tajna vinove loze“.

Ipak, jedna od priča sa snimanja „Tajne vinove loze“ posebno je ostala upamćena, jer je otkrila koliko daleko glumci ponekad idu da bi scena izgledala uverljivo.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije "Tajna vinove loze":

1/8 Vidi galeriju Kadrovi iz serije "Tajna vinove loze" Foto: Printscreen RTS, Promo

Šamar nije bio gluma

U seriji „Tajna vinove loze“ Milovanović je tumačio Zorana Tomovića, vinara koji iza sebe nosi tešku prošlost, a njegov odnos sa sinom Ivanom, kog igra Luka Grbić, daleko je od skladnog.

Njihove scene bile su pune svađa i tenzije, a u jednoj od njih Zoran je trebalo da ošamari sina. Plan je bio da udarac bude odglumljen, dok bi se snažniji efekat napravio kasnije u montaži.

Međutim, Luka Grbić želeo je da scena izgleda potpuno stvarno.

Luka Grbić Foto: Stefan Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

- Nas dvojica u seriji imamo narušen odnos oca i sina i dosta burnih svađa, najviše zato što je on nezadovoljan mojim poročnim životom. U jednom momentu naša prepirka kulminira i Zoran opali jak šamar sinu Ivanu. Reditelj nam je rekao da taj šamar odglumimo, odnosno da ga ja mlako udarim, a oni će u montaži dodati zvuk da bi gledaocima delovalo kao jak udarac - ispričao je Milovanović.

„Znaš da ćemo ovo ponavljati nekoliko puta?“

Tada je, kako je objasnio, Grbić sam predložio da šamar bude pravi. Milovanović je u prvi mah bio zatečen, posebno zato što je znao da jedna scena gotovo nikada ne bude snimljena samo jednom.

Foto: Kurir

- Luka mi je rekao da želi da scena izgleda što uverljivije i dozvolio mi je da ga stvarno jako ošamarim. Pitao sam ga: „Znaš da ćemo tu scenu ponoviti nekoliko puta? Da li stvarno želiš da te više puta ošamarim?“ Rekao mi je da nema nikakvih problema, tako smo to uradili. Predviđam mu blistavu karijeru, taj njegov predlog je odlika dobrih i požrtvovanih glumaca - rekao je Milovanović.

Od Pikija do ozbiljnih dramskih uloga

Milovanovićeva karijera, međutim, odavno se ne može svesti samo na televiziju. Pozorište je ostalo veliki deo njegovog profesionalnog života, a tokom godina igrao je u komadima poput „Beogradske trilogije“, „Mletačkog trgovca“, „Švabice“, „Višnjika“, „Sirana“ i brojnih drugih predstava. Za svoj rad dobijao je i značajna priznanja, među kojima je Sterijina nagrada.

Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, publika ima tu neobičnu potrebu da glumce zauvek veže za uloge u kojima ih je prvi put zavolela. Zato, bez obzira na godine, ozbiljne dramske role i desetine projekata koje je snimio posle „Lajanja na zvezde“, Nebojša Milovanović za mnoge i dalje ostaje Piki.

Video: Tajne vinove loze u Subotici