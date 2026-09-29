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Film slavnog reditelja Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“, koji donosi potresno svedočanstvo o stradanju dece Kozare u sistemu logora Nezavisne Države Hrvatske, uskoro će biti prikazan pred publikom širom Srbije, a potom i širom Evrope.

Na ovom filmu Zafranović je radio decenijama, posvećujući jednom od najtežih poglavlja istorije ogroman deo svog stvaralačkog rada. Kako je sam rekao, „Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“ predstavlja možda i najvažnije delo koje je uradio u svojoj izuzetno bogatoj rediteljskoj karijeri. Tema stradanja dece Kozare, kako se sve više ističe, tek u naše vreme dobija značaj koji zaslužuje, a film ima za cilj da o ovom tragičnom svedočanstvu progovori pred širokom publikom i sačuva ga od zaborava.

Prema do sada prikupljenim podacima, ustaše i nacisti ubili su ili mučenje usmrtili više od 11.000 dece sa Kozare.

Uoči bioskopske distribucije, 27. septembra u MTS dvorani u Beogradu organizovana je zatvorena projekcija filma za članove Udruženja logoraša jasenovačkog logora, među kojima su bili i preživeli svedoci stradanja.

Nakon projekcije, preživeli jasenovački logoraši preneli su svoje utiske o filmu i načinu na koji je Zafranović na velikom platnu prikazao stradanje koje su i sami preživeli. Njihova svedočenja dala su posebnu težinu ovom susretu, jer su film gledali oni koji su deo istorije koju on svedoči.

U ime Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija, zatvorenoj projekciji prisustvovao je Njegovo Preosveštenstvo Episkop toplički Petar, koji se blagoslovom obratio prisutnim logorašima i gostima.

„Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“ nastavlja svoj put ka publici, sa velikim očekivanjima i u istorijskom i u umetničkom kontekstu.

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