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Grupa Neverne bebe objavila je spot za novi singl „Ovo je kraj“. Visokobudžetno video ostvarenje snimano je tri dana u ergeli „Ljubičevo“, uz podršku i pomoć grada Požarevca, Turističke organizacije Požarevca i ergele JP „Ljubičevo“. Scenario i režiju potpisuje Zoran Gavrilović (Raven Vision).

Neverne bebe snimanje spota Ovo je kraj Foto: Edvard Šuster

U duetu koji pevaju Jelena Pudar i Milan Đurđević nepogrešivo se prepoznaje emotivni potpis pop-rok atrakcije koja je publiku osvojila i baladama i energičnim live koncertima. Njihova jaka međusobna ekspresija prati priču spota, ali je ne razrešava: da li je Jelena ipak odlučila da „izabere sebe“ i napusti veliku ljubav, ili je kraj samo fikcija? Da li ikada svoje najveće ljubavi napustimo, čak i kada odemo?

Besprekorno uređen ambijent turističkog raja, ergele "Ljubičevo", poručuje: posetite Požarevac, vratite se prirodi i plemenitim životinjama - konjima, jer oni ne glume emociju, daruju je gracioznošću i moćnom lepotom koja ostavlja bez daha.

Pogledajte kako je bilo na snimanju spota

1/11 Vidi galeriju Neverne bebe snimanje spota Ovo je kraj Foto: Edvard Šuster