"Ovo je kraj" ili možda ipak nije? Neverne bebe predstavile moćnu baladu i filmski spot
- Neverne bebe objavile su spot za novi singl 'Ovo je kraj', sniman tri dana u ergeli 'Ljubičevo' kod Požarevca. Scenario i režiju potpisuje Zoran Gavrilović, uz podršku grada i turističke organizacije.
- U emotivnom duetu pevaju Jelena Pudar i Milan Đurđević, a priča spota ostavlja otvoreno pitanje da li je kraj zaista kraj ili samo fikcija.
- Bend obeležava 33 godine karijere i priprema veliki koncert u MTS dvorani 2. oktobra, uz gošću Vannu i još najavljenih iznenađenja.
Grupa Neverne bebe objavila je spot za novi singl „Ovo je kraj“. Visokobudžetno video ostvarenje snimano je tri dana u ergeli „Ljubičevo“, uz podršku i pomoć grada Požarevca, Turističke organizacije Požarevca i ergele JP „Ljubičevo“. Scenario i režiju potpisuje Zoran Gavrilović (Raven Vision).
U duetu koji pevaju Jelena Pudar i Milan Đurđević nepogrešivo se prepoznaje emotivni potpis pop-rok atrakcije koja je publiku osvojila i baladama i energičnim live koncertima. Njihova jaka međusobna ekspresija prati priču spota, ali je ne razrešava: da li je Jelena ipak odlučila da „izabere sebe“ i napusti veliku ljubav, ili je kraj samo fikcija? Da li ikada svoje najveće ljubavi napustimo, čak i kada odemo?
Besprekorno uređen ambijent turističkog raja, ergele "Ljubičevo", poručuje: posetite Požarevac, vratite se prirodi i plemenitim životinjama - konjima, jer oni ne glume emociju, daruju je gracioznošću i moćnom lepotom koja ostavlja bez daha.
Pogledajte kako je bilo na snimanju spota
Grupa koja obeležava 33 godine karijere ulazi u finiš priprema za veliki koncert u MTS dvorani 2. oktobra. Probe su svakodnevne, a pored specijalne gošće Vanne, Neverne bebe najavljuju još iznenađenja.