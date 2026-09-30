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Međunarodni filmski festival Fest otvara u petak veče najnoviji film proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)", ali se u tajnosti sprema bojkot ovog ostvarenja dela glumačke ekipe iz Srbije. Autorsku i glumačku ekipu, predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i preko 60 profesionalaca iz celog regiona.

Foto: Glorija Bobinac



U najiščekivanijem film godine glume Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Miša Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović, Ivica Klemenc, Eva Ras, a specijalni gost je Predrag Miki Manojlović. Deo glumaca želi da ovim potezom pruži podršku kolegama iz Hrvatske koje napadaju desničari zbog angažmana u srpskom filmu, a neki bojkotuju Fest kao što su i Bitef i Filmske susrete. Na ovakav scenario ukazao je filmski kritičar Božidar Zečević u svom autorskom tekstu objavljenom u Novostima.

Foto: Youtube



- Ne samo što su hrvatske službe zabranile svim zagrebačkim glumcima koji igraju u ovom filmu da se pojave na svečanoj premijeri u beogradskom Sava centru i organizovale hajku pretnji i zastrašivanja "bacanjem u jamu" ako dođu u Beograd i poklone se publici posle velikog i plemenitog posla koji su obavili u Zafranovićevom filmu (neki od njih javili su mu se lično i molili ga da se ne ljuti ako ne dođu jer im je glava u torbi) nego su upotrebili sve društvene mreže i stotine navodnih ljubitelja filma (koji isti još nisu ni videli!) da traže zvanični izgon ovih glumaca iz Hrvatske. Jedan piše: "Da je ovo normalna država, već bi dobili izgon", uz bezbroj ličnih uvreda glumcima. "Srpsko zlo se opet sprema na agresiju, a ti navodni Hrvati treba da završe onako po partizanski, u jamu", poziva na ubistvo jedan od učesnika "domoljubne" rasprave, kao da je "jama" bila partizanski specijalitet, dok drugi sipaju salve uvreda na račun "zloglasnog falsifikatora hrvatske istorije", koji "skuplja jeftine političke poene" u Srbiji.

Glumci zasad ne žele javno govoriti o tome, da ne bi pogoršali situaciju, život i aranžmane u Hrvatskoj, ali neće doći u Beograd na premijeru. A na društvenim mrežama se prozivaju Leon Lučev i Rene Bitorajac "zbog saradnje sa autoritarnim režimom Aleksandra Vučića u Srbiji i učešća u njegovoj izbornoj kampanji, kojoj služi i premijera ovog filma".

Pogledajte kadrove sa snimanja filma:

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi



To je teza koja stoji u pozadini beogradskih saveznika iz redova glumaca u ovom filmu koji se već organizuju za podršku i "solidarnost" s kolegama iz Zagreba koji neće doći na premijeru. Njihovim grupama već kola poziv na bojkot premijere o kojoj se trenutno izjašnjavaju glumci, i to u kontekstu ovdašnjih političkih prilika, međusobnih političkih ratova glumačkih klanova već viđenih u Nišu i drugde, te izbora u Srbiji koji predstoje - navodi Zečević.

Foto: Kurir Televizija, Arhiva



Za Kurir je postojanje SMS poruke s pozivom na bojkot premijere na Festu potvrdila i majka jednog deteta koje igra u ovom filmu. Lordan Zafranović nije hteo da komentariše ove navode medija, kao i Zečevića. Pitanja smo mu uputili još pre četiri dana.

Film "Zlatni rez '42 (Djeca Kozare)" u produkciji TS Media, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine. Usred raspada Jugoslavije 1941, pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke, hrvatski nacistički režim osniva Nezavisnu državu Hrvatsku, u kojoj osniva Jasenovac - logor smrti, mesto u kojem muškarci, žene i deca bivaju ubijani licem u lice sa svojim dželatima. Kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca, reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruku osmorice ustaških ubica. Jedan od njih nakratko se pobuni, ali i sam postaje žrtva zla kojem služi.

Film će dan kasnije biti prikazan u Banjaluci, a na Festu ima još dve projekcije.

Foto: Nemanja Nikolić, : Damir Dervišagić





Eva Ras o najavljenom bojkotu: Sad hoće Lordana da prebiju, kao mene na snimanju

Eva Ras, iako sledećeg dana ima obaveze u Budimpešti, neće propustiti premijeru filma na Festu. Nakon projekcije čeka je vozač i vozi pravo na snimanje u Mađarsku.

- Ne drže oni stranu hrvatskih kolega. Hoće da zagade i kulturu. Oni ne mogu s Mikijem Manojlovićem i sa mnom na crveni tepih jer ne delimo ista politička ubeđenja. Nije mi jasna ta filozofija. Sad hoće Lordana da prebiju, kao mene na snimanju - kaže Eva Ras.

Bonus video: Zafranović o filmu