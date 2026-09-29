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Jedna od najdugovečnijih i najgledanijih domaćih televizijskih serija „Igra sudbine“ ulazi u svoju jubilarnu, desetu sezonu. Nova poglavlja priče koja je godinama uz publiku stižu u utorak, 29. septembra, od 20 časova na Prvoj televiziji, a nova sezona nosi naziv „Bogatstvo ima cenu“.

Dve godine nakon događaja koji su obeležili prethodnu sezonu, život Alekse Ožegovića dobija potpuno novu dimenziju. Aleksa je napravio velike korake u svetu biznisa, pored uspešne DAA dostave, pokrenuo je i sopstveni online shop, a njegovo poslovno carstvo raste iz dana u dan.

Međutim, sa velikim uspehom dolazi i velika cena. Aleksino bogatstvo privlači pažnju starih rivala, ali i novih protivnika spremnih na sve kako bi se dokopali njegovog novca.

Zavirite na snimanje desete sezone serije

1/9 Vidi galeriju Igra sudbine Foto: Promo/Marko Arsić



Jedan od najopasnijih među njima je Boris Tankosić (Slobodan Stepanović), vlasnik agencije za nekretnine FLASH, lukav i ambiciozan čovek koji veoma dobro zna kako da iskoristi tuđe slabosti. Kada se Ožegovići, zbog velikog renoviranja i proširenja vile, privremeno isele, Boris u tome vidi svoju priliku. Neprimetno ulazi u njihov život, počinje da seje razdor i uvlači Aleksu u mrežu laži, manipulacija i prevara.

U toj igri Boris nije sam. Uz njega je fatalna ljubavnica Tanja Daković (Ana Tomić), žena sa sopstvenim tajnama i mračnom prošlošću. Tanja krije tajnu koja bi mogla da promeni živote mnogih junaka, a njih dvoje zajedno postaju ozbiljna pretnja Aleksi i njegovim najbližima.

Dok se Ožegovići suočavaju sa novim neprijateljima, ni kod Pančete nema mira. Pošto je Aleksa omogućio renoviranje i njenog porodičnog doma, Pančeta se sa svojima privremeno seli u novi komšiluk, gde ih dočekuje Dositej M. Špadijer (Andrija Kovač), nadobudni penzionisani profesor bibliotekarstva.



Uveren da su nove komšije daleko ispod njegovog nivoa, Dositej od prvog dana ulazi u sukobe sa Pančetom i njenom porodicom. Njihov odnos doneće niz urnebesnih situacija, ali će vremenom postati jasno da Dositejev dolazak u živote dobro poznatih junaka nije slučajan. Njegova prošlost krije sudbonosnu vezu sa nekim od njih, a otkrivanje te tajne promeniće pogled na događaje iz prošlosti.

Željko Dimić Foto: Promo



Dodatnu misteriju u novu sezonu unosi i Tomas Volš (Džek Dimić), misteriozni biznismen iz Amerike sa mračnom agendom. Njegove veze sa starim likovima i pravi razlozi dolaska tek će se otkrivati, donoseći još jedan sloj intrige u priču u kojoj više niko ne može biti siguran kome može da veruje.

Producent serije Nikola Burovac ističe da jubilarna sezona donosi novu energiju, snažne zaplete i neočekivane veze između starih i novih junaka.

„Deseta sezona je za nas važna prekretnica, ali i prilika da publici ponudimo novu veliku priču. Ovoga puta u centru su bogatstvo, moć i pitanje koliko smo spremni da platimo ono što želimo. U priču ulaze novi likovi koji će ozbiljno poremetiti odnose koje publika poznaje godinama, otvoriće se neke stare tajne, a pojedini junaci pokazaće lica koja do sada nismo imali priliku da vidimo. Biće mnogo obrta, humora, emocija i iznenađenja, svega onoga zbog čega je publika svih ovih godina uz ‘Igru sudbine’. Verujem da će ‘Bogatstvo ima cenu’ biti jedna od naših najuzbudljivijih sezona do sada“, izjavio je Burovac.

Foto: Promo/Marko Arsić



U glavnim ulogama i ove sezone gledamo dobro poznata lica: Luku Raca, Sandru Bugarski, Pavla Popovića, Ninu Mrđu, Vladana Savića, Kristinu Savić, Branka Babovića, Milicu Tomašević, Tamaru Milojković, Ivu Štrljić, Milana Pajića, Milana Bosiljčića i Magdi El Asrag.

Novoj sezoni pridružuju se Ana Tomić, Slobodan Stepanović, Andrija Kovač, Đorđe Erčević i Džek Dimić, kao i brojni drugi novi junaci koji će, svaki na svoj način, uneti pometnju u živote dobro poznatih likova.

Ljubav, novac, porodične tajne, prevare i stare nepravde ponovo će se ukrstiti. Dok Aleksa pokušava da sačuva ono što je godinama stvarao, njegovi neprijatelji učiniće sve da ga nateraju da plati cenu svog uspeha.

Ko će kome okrenuti leđa, ko će se domoći bogatstva, a ko će zbog njega izgubiti sve?

Odgovori stižu u desetoj sezoni serije „Igra sudbine – Bogatstvo ima cenu“, od utorka, 29. septembra, u 20 časova na Prvoj televiziji.

Bonus video: Luka Raco o igri sudbine