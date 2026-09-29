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Dramska sezona Narodnog pozorišta biće otvorena predstavom iz najnovije produkcije – „Božjim ljudima“, nastalim po motivima proze Borisava Stankovića, u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji Juga Đorđevića. Ovaj specifičan pozorišni projekat, koji je na repertoaru Scene „Raša Plaović” u petak 2. oktobra (20.30), pokazuje kako se klasična književnost može radikalno dekonstruisati i pretočiti u moćnu i uzbudljivu savremenu scensku umetnost koja komunicira sa današnjim vremenom.

U okviru ovog izuzetno bogatog i žanrovski raznovrsnog dramskog repertoara, narednih dana publika može da pogleda i predstave koje se redovno igraju pred punom salom – „Godine vrana” i „Sitnice koje život znače” (4. oktobar), „Uobraženi bolesnik” (5. oktobar), te 6. oktobra visokonagrađivanu „Uspavanku za Aleksiju Rajčić” i kultnu „Veliku dramu“ koja će biti izvedena 300. put.

Naredni dan rezervisan je i za ljubitelje mediteranskog humora i vanvremenske komedije, kada će na repertoaru biti i čuvene „Ribarske svađe“. Repertoarski niz uspešnih i nagrađivanih naslova nastavlja se predstavama „Nora - Lutkina kuća”, „Urnebesna tragedija”, „Očevi i oci”, dok je sredina meseca, 15. oktobar, rezervisana za premijeru čuvene Nušićeve komedije „Sumnjivo lice”, a potom slede reprize - dan kasnije i 29. oktobra.

repertoar za oktobar Narodno pozorište Foto: Narodno Pozorište

Oktobarski repertoar obogaćen je i drugim velikim naslovima domaće klasike i savremenim komadima poput čuvenih komedija „Balkanski špijun“, „Pokondirena tikva“ i „Ožalošćena porodica“, zatim tragikomedije „Centrala za humor“, kao i poznate građanske drame „Gospođa Olga“. Za ljubitelje kamernih formi i intimnih scenskih preispitivanja, tu su i naslovi inspirisani svetskom literaturom – duodrama „Dostojevski - Moj život“ i kultni komad Erika Emanuela Šmita „Mali bračni zločini“, koji je na repertoaru punih 15 godina.

Do kraja meseca, na repertoaru su i remek-dela svetske i domaće književnosti koje publika uvek rado gleda - „Majstor i Margarita“, „Rat i mir“, „Carstvo mraka“, „Naš razred“ i „Derviš i smrt“.

Kada je reč o gostovanjima, Nikšićko pozorište 8. oktobra izvešće „Bele noći” Dostojevskog, dok 18. oktobra Narodno pozorište Užice dolazi sa „Putujućim pozorištem Šopalović” Ljubomira Simovića. Ulaznice za sve predstave mogu da se kupe na blagajni Narodnog pozorišta i putem onlajn prodaje.