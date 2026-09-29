Slušaj vest

Ložionica ove jeseni premijerno otvara vrata i filmskoj publici, a prve projekcije u novoj bioskopskoj dvorani donosi 53. FEST. Od 3. do 11. oktobra, publika će imati priliku da pogleda 27 najnovijih filmskih ostvarenja iz celog sveta, svakog dana u tri termina – u 17.30, 20.00 i 22.00 časova.



Među naslovima koji stižu na veliko platno su Sofija Dhafera L'Abidinea, Jadnici (Les Miserables) Freda Cavayéa sa Vincentom Lindonom, Taharom Rahimom i Noémie Merlant, Neizrečene stvari (Le Cose Non Dette) Gabrielea Muccina, Dama (El Sett) Marwana Hameda, Dobri ljudi Milča Mančevskog, kao i regionalni film 17 Kosare Mitić.

Poseban deo programa čine ostvarenja koja su već predstavljena na nekim od najznačajnijih svetskih filmskih festivala - u Kanu, Berlinu, Sandensu, Torontu, Tribeki, San Sebastijanu, Sarajevu, Šangaju...

Foto: FEST promo

Sa Kanskog festivala stižu Škola za sirene (Titanic Ocean) Konstantine Kotzamani i francuski Uliks (Ulysse) Laetitie Masson, dok je dokumentarni film Buntovnik: Epske avanture Dejvida Lina (Maverick: The Epic Adventures of David Lean), u kojem učestvuju Wes Anderson i Cate Blanchett, predstavljen u Kanu i Šangaju.

Sa Berlinala dolaze Bezbedan izlaz (Safe Exit) Mohammeda Hammada, Suđenje (Staatsschutz) Faraza Shariata i Molitva za umirućeg (A Prayer for the Dying) sa Johnnyjem Flynnom i Johnom C. Reillyjem, a tu je i Najusamljeniji čovek u gradu (The Loneliest Man in Town).

Sa Sandensa stižu Zapleši, Ha-čan! (Ha-chan, Shake Your Booty!) i Drži se sa mene (Krata me) Myrsini Aristidou, dok će publika moći da vidi i Pratioca (The Accompanist) Zacha Woodsa sa Susan Sarandon i Aubrey Plazom, koji dolazi sa Tribeka festivala.

FEST će tako označiti početak novog poglavlja za Ložionicu, koja uz koncerte, pozorišne i plesne predstave, konferencije i velike međunarodne događaje sada postaje i mesto za ljubitelje 7. umetnosti.

Multifunkcionalna black box sala Pogon, površine 619 kvadratnih metara, opremljena je najsavremenijom audio-vizuelnom i scenskom tehnologijom i poseduje teleskopske tribine za izuzetno bioskopskopsko iskustvo.

Ovogodišnji, 53. FEST održava se od 2. do 11. oktobra na više lokacija širom Beograda. Pored Ložionice, festivalski program održava se tradicionalno u Sava centru, Domu omladine Beograda, Dvorani Kulturnog centra Beograda, Tuckwoodu, Cineplexx Galeriji, Cineplexx BEO Shopping Centru i CineStar-u u Ada Mall-u.