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Šta ostaje od ljubavi kada prođe vreme, koliko možemo da verujemo sopstvenim sećanjima i da li događaje pamtimo onakvima kakvi su se zaista dogodili ili ih vremenom pretvaramo u sopstvenu verziju prošlosti? To su pitanja koja otvara multimedijalna predstava „Zakopana čuda“, koja 7, 8. i 9. oktobra od 20h gostuje u Hartefakt Kući. Predstava je nastala prema delu Monike Herceg, u režiji Nine Violić, a u glavnim ulogama su Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev.

Predstava Zakipana čuda Foto: Valerio Baranović

Kombinacijom žive glume, video-slike i muzičkog performansa, predstava „Zakopana čuda“ briše granice između pozorišta i filma, između stvarnog i zamišljenog. Ovaj pozorišni film posvećen je ljubavi i sećanju, ali i onome što se između njih događa: preispitivanju istine, iluzije i načina na koji kroz sopstvena sećanja oblikujemo život koji smo proživeli.

Kroz tri simbolična prostora: Rajski vrt, Most i Stan - „Zakopana čuda“ prate različite trenutke jednog odnosa. Od susreta i rađanja ljubavi, preko zrelosti i suočavanja sa prolaznosti, do intimnog prostora zajedničkog života; smenjuju se nežnost, strast, bliskost, strah, nesigurnost i gubitak.

Važan deo multimedijalnog jezika predstave čine video-projekcije, koje su snimane na slapovima Krke, mestu na kojem su se glavni likovi upoznali i na kojem je počela njihova ljubavna priča. Glumci uranjaju u „živu sliku i vode gledaoce u intimne, poslednje trenutke žene, gde granice između stvarnog i zamišljenog ostaju otvorene - nije uvek moguće jasno razdvojiti od onoga što smo želeli, zamišljali ili naknadno izgradili.

Predstava Zakipana čuda Foto: Valerio Baranović

Scenografiju i video potpisuje Toni Soprano, kostimografiju Andrea Bistričić, dok su autori muzike Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle (Let 3).

Predstava je realizovana u koprodukciji Umjetničke organizacije taht, Centra za kulturu Trešnjevka i Tvrđave kulture Šibenik.