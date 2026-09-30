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Spektakularnom premijerom predstave "Ja, Ema – Ljubavni život Eme Bovari" svečano je otvorena nova sezona u teatru Madlenianum. Publika, koja je do poslednjeg mesta ispunila dvoranu, desetominutnim aplauzom i stajaćim ovacijama nagradila je izuzetnu glumačku i autorsku ekipu, potvrđujući da je naš teatar dobio novu, moćnu i vanvremensku predstavu o kojoj će se dugo pričati.

Pogledajte deo ove predstave

1/9 Vidi galeriju predstava Madam Bovari Foto: Zoran Škrbić



Rediteljka Tatjana Mandić Rigonat, koja potpisuje adaptaciju romana, udahnula je potpuno nov, dinamičan i savremen život čuvenoj Floberovoj junakinji. Više od veka i po nakon izlaska romana, priča o Emi Bovari u njenoj viziji ne funkcioniše kao davno ispričana lektira, već kao pulsirajući, emotivni i intelektualni triler o unutrašnjim ponorima savremenog čoveka. "Ja, Ema" na scenu donosi nepokolebljivu potragu za ljubavlju, slobodom i autentičnim identitetom, sučeljavajući najintimnije ženske čežnje sa nemilosrdnim okovima i očekivanjima društva. Emu, kao i sve nas, ubijaju krediti.

Jana Milosavljević i briljantni ansambl

Noseći naslovnu ulogu sa fascinantnom glumačkom zrelošću, Jana Milosavljević iznosi Emu Bovari sa nevidenom strastvenošću, ranjivošću i unutrašnjom snagom. Njena Ema je istovremeno i tragična žrtva i nepokorna buntovnica - lik koji vas hipnotiše od prvog do poslednjeg minuta na sceni.

Jana Milosavljević i Strahinja Blažić Foto: Aleksa Jakonić

Umesto klasične dramatizacije romana, ona Eminoj priči pristupa iz drugačije perspektive, Ema izlazi iz književnog dela i govori u svoje ime.

„Ovu dramu sam pisala ja, identifikujući se, igrajući se tom idejom identifikacije, odnosno dajući glas Emi Bovari, koja postavlja pitanje: Ko sam ja? Stvarna žena ili fiktivna žena?“, kaže Tatjana Mandić Rigonat.

Pitanje identiteta, želje i raskoraka između zamišljenog i stvarnog jedno je od važnih polazišta predstave. Za rediteljku, Ema nije samo junakinja jednog vremena.

„Ema Bovari je svevremena. U sebi sadrži onaj nukleus sanjara, nekoga ko mašta, izmaštava život koji je veći od stvarnosti i stvarnog života koji živi.“

Foto: Petar Aleksić

Jana Milosavljević, koja prvi put na sceni donosi ovaj složeni lik, kaže da joj je polazište bilo da Emu najpre razume, a ne da je osuđuje.

„Njena kompleksnost, koju sada treba spojiti i opravdati, kompleksnost njenih osobina i svega onoga što ona predstavlja, kao i kontradiktornosti koje čine svakog živog čoveka. Samo što su kod nje one veoma jarke i izražene, dovedene do krajnosti.“

Na sceni se tako pojavljuje žena čije su želje i unutrašnji konflikti dovedeni do krajnosti, ali čija potreba za ljubavlju, srećom i drugačijim životom ostaje prepoznatljiva i danas.

„Ono što je savremeno jeste ta ljudska potreba za boljim životom, srećnijim životom, za ljubavlju, potreba za tim da se osećaš živim, ističe Jana Milosavljević.

Madam Bovari Foto: Zoran Škrbić

Uz Janu Milosavljević igraju Katarina Gojković, Jovan Jovanović, Ivan Jevtović, Strahinja Blažić i Miloš Vlalukin. Posebno mesto u spektakularnom ansamblu predstave "Ja, Ema – Ljubavni život Eme Bovari" zauzima mladi glumac Andrija Marković, koji u ulozi Leona Dipija, advokatskog beležnika i Eminog mlađeg, romantizovanog ljubavnika, ostvaruje još jedno sjajno glumačko izdanje.

Muzika uživo i vizuelni spektakl

Ovo čitanje Madam Bovari dobija posebnu dimenziju zahvaljujući vrhunskom autorskom timu:

Irena Popović Dragović kreirala je izuzetnu muziku koja se izvodi uživo na sceni, dajući predstavi dodatni dramski naboj i filmsku atmosferu.

Ivana Vasić svojom kostimografijom maestralno spaja estetiku epohe sa savremenim stilom.

Jelena Tvrdišić (video) i Anđelija Todorović (scenski pokret) obogatile su vizuelni identitet predstave rešenjima koja savršeno oslikavaju Emin nemirni unutrašnji svet.

Jana Milosavljević Foto: Aleksa Jakonić

Za Tatjanu Mandić Rigonat, Ema nije lik koji treba jednostavno osuditi ili opravdati, već lik koji treba pokušati razumeti.

„Zadatak je umetnosti da razumemo zašto i kako se nešto dešava. Ema Bovari daleko je od toga da je negativan lik, ona je kompleksan lik.“

A Jana Milosavljević volela bi da publika nakon predstave ne dobije jedan konačan odgovor o Emi, već da ponovo razmisli o liku koji možda već poznaje iz Floberovog romana.

Madam Bovari Foto: Zoran Škrbić

„Želela bih da publika ode i da ne bude ništa jasno, da se preispituje u odnosu na to šta su oni čitali i kako su oni doživljavali Emu.“

Prve reprize predstave "Ja, Ema – ljubavni život Madam Bovari" zakazane su za 2. i 10. oktobar na Velikoj sceni Opere i teatra Madlenianum.

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