Trijumfalni početak nove sezone u Madlenijanumu: Ovacije i aplauzi za novo i moderno čitanje "Madam Bovari"
- Madlenianum je spektakularnom premijerom predstave 'Ja, Ema – Ljubavni život Eme Bovari' otvorio novu sezonu, uz desetominutni aplauz i stajaće ovacije publike.
- Rediteljka Tatjana Mandić Rigonat ponudila je savremeno čitanje Floberove junakinje, a Jana Milosavljević Emu igra kao kompleksnu, buntovnu i ranjivu ženu.
- Predstava ima muziku uživo, upečatljiv vizuelni identitet i prve reprize zakazane su za 2. i 10. oktobar.
Spektakularnom premijerom predstave "Ja, Ema – Ljubavni život Eme Bovari" svečano je otvorena nova sezona u teatru Madlenianum. Publika, koja je do poslednjeg mesta ispunila dvoranu, desetominutnim aplauzom i stajaćim ovacijama nagradila je izuzetnu glumačku i autorsku ekipu, potvrđujući da je naš teatar dobio novu, moćnu i vanvremensku predstavu o kojoj će se dugo pričati.
Pogledajte deo ove predstave
Rediteljka Tatjana Mandić Rigonat, koja potpisuje adaptaciju romana, udahnula je potpuno nov, dinamičan i savremen život čuvenoj Floberovoj junakinji. Više od veka i po nakon izlaska romana, priča o Emi Bovari u njenoj viziji ne funkcioniše kao davno ispričana lektira, već kao pulsirajući, emotivni i intelektualni triler o unutrašnjim ponorima savremenog čoveka. "Ja, Ema" na scenu donosi nepokolebljivu potragu za ljubavlju, slobodom i autentičnim identitetom, sučeljavajući najintimnije ženske čežnje sa nemilosrdnim okovima i očekivanjima društva. Emu, kao i sve nas, ubijaju krediti.
Jana Milosavljević i briljantni ansambl
Noseći naslovnu ulogu sa fascinantnom glumačkom zrelošću, Jana Milosavljević iznosi Emu Bovari sa nevidenom strastvenošću, ranjivošću i unutrašnjom snagom. Njena Ema je istovremeno i tragična žrtva i nepokorna buntovnica - lik koji vas hipnotiše od prvog do poslednjeg minuta na sceni.
Umesto klasične dramatizacije romana, ona Eminoj priči pristupa iz drugačije perspektive, Ema izlazi iz književnog dela i govori u svoje ime.
„Ovu dramu sam pisala ja, identifikujući se, igrajući se tom idejom identifikacije, odnosno dajući glas Emi Bovari, koja postavlja pitanje: Ko sam ja? Stvarna žena ili fiktivna žena?“, kaže Tatjana Mandić Rigonat.
Pitanje identiteta, želje i raskoraka između zamišljenog i stvarnog jedno je od važnih polazišta predstave. Za rediteljku, Ema nije samo junakinja jednog vremena.
„Ema Bovari je svevremena. U sebi sadrži onaj nukleus sanjara, nekoga ko mašta, izmaštava život koji je veći od stvarnosti i stvarnog života koji živi.“
Jana Milosavljević, koja prvi put na sceni donosi ovaj složeni lik, kaže da joj je polazište bilo da Emu najpre razume, a ne da je osuđuje.
„Njena kompleksnost, koju sada treba spojiti i opravdati, kompleksnost njenih osobina i svega onoga što ona predstavlja, kao i kontradiktornosti koje čine svakog živog čoveka. Samo što su kod nje one veoma jarke i izražene, dovedene do krajnosti.“
Na sceni se tako pojavljuje žena čije su želje i unutrašnji konflikti dovedeni do krajnosti, ali čija potreba za ljubavlju, srećom i drugačijim životom ostaje prepoznatljiva i danas.
„Ono što je savremeno jeste ta ljudska potreba za boljim životom, srećnijim životom, za ljubavlju, potreba za tim da se osećaš živim, ističe Jana Milosavljević.
Uz Janu Milosavljević igraju Katarina Gojković, Jovan Jovanović, Ivan Jevtović, Strahinja Blažić i Miloš Vlalukin. Posebno mesto u spektakularnom ansamblu predstave "Ja, Ema – Ljubavni život Eme Bovari" zauzima mladi glumac Andrija Marković, koji u ulozi Leona Dipija, advokatskog beležnika i Eminog mlađeg, romantizovanog ljubavnika, ostvaruje još jedno sjajno glumačko izdanje.
Muzika uživo i vizuelni spektakl
Ovo čitanje Madam Bovari dobija posebnu dimenziju zahvaljujući vrhunskom autorskom timu:
Irena Popović Dragović kreirala je izuzetnu muziku koja se izvodi uživo na sceni, dajući predstavi dodatni dramski naboj i filmsku atmosferu.
Ivana Vasić svojom kostimografijom maestralno spaja estetiku epohe sa savremenim stilom.
Jelena Tvrdišić (video) i Anđelija Todorović (scenski pokret) obogatile su vizuelni identitet predstave rešenjima koja savršeno oslikavaju Emin nemirni unutrašnji svet.
Za Tatjanu Mandić Rigonat, Ema nije lik koji treba jednostavno osuditi ili opravdati, već lik koji treba pokušati razumeti.
„Zadatak je umetnosti da razumemo zašto i kako se nešto dešava. Ema Bovari daleko je od toga da je negativan lik, ona je kompleksan lik.“
A Jana Milosavljević volela bi da publika nakon predstave ne dobije jedan konačan odgovor o Emi, već da ponovo razmisli o liku koji možda već poznaje iz Floberovog romana.
„Želela bih da publika ode i da ne bude ništa jasno, da se preispituje u odnosu na to šta su oni čitali i kako su oni doživljavali Emu.“
Prve reprize predstave "Ja, Ema – ljubavni život Madam Bovari" zakazane su za 2. i 10. oktobar na Velikoj sceni Opere i teatra Madlenianum.
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