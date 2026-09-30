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Premijerom predstave "Ja, Ema - Ljubavni život Eme Bovari" svečano je otvorena nova sezona u teatru Madlenianum u Zemunu. Publika, koja je do poslednjeg mesta ispunila dvoranu, desetominutnim aplauzom i ovacijama nagradila je izuzetnu glumačku i autorsku ekipu, potvrđujući da je teatar dobio novu, moćnu i vanvremensku predstavu o kojoj će se dugo pričati.

Velika scena zemunskog teatra bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a među brojnim zvanicama koje su prisustvovale premijeri bili su i prinčevski par Aleksandar i Katarina Karađorđević, koji su bili u centru pažnje. Za razliku od njenih prethodnih javnih pojavljivanja posle izlečenja od bolesti, ovog puta pojavila se na velikom kulturnom događaju, pred punom salom i brojnim zvanicama iz javnog života.

Aleksandar i Katarina Karađorđević na otvaranju nove sezone teatra Madlenianum:

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Karađorđević i Katarina Karađorđević na otvaranju nove sezone teatra Madlenianum Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Teška borba

Podsetimo, princeza Katarina Karađorđević (82) pobedila je rak pankreasa, posle desetomesečnog lečenja i oporavka. Princ Aleksandar je, prilikom donacije novog mobilnog mamografa, uređaja od neprocenjivog značaja za borbu protiv raka dojke, Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ na cermoniji održanoj ispred Belog dvora u Beogradu u septembru 2025. godine, istakao koliko je ponosan na napore svoje supruge da pomogne narodu i podelio dirljivu ličnu priču o njenoj borbi sa bolešću:

„Posle mnogo meseci, vratili smo se u Srbiju iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je moja supruga prolazila kroz svoju sopstvenu borbu protiv raka. Zahvalan sam Bogu i svim izvanrednim lekarima koji su brinuli o njoj, i što je zahvaljujući njihovom trudu, podršci i njenoj snazi, ona pobedila u toj bici.

Aleksandar i Katarina Karađorđević prilikom donacije mobilnog mamografa Foto: Kraljevski Dvor

Ključna i veoma važna stvar je upravo to što smo bolest otkrili na vreme. Primer moje supruge sam po sebi pokazuje koliko su prevencija i blagovremeno otkrivanje ove opake bolesti važni. Iako vrsta karcinoma protiv kog se princeza borila nije ista, suština apsolutno jeste. Zato želim da ovaj mobilni mamograf bude od koristi našem narodu i našoj zemlji, da pomogne mnogim ženama da na vreme uoče problem ako on postoji. I da, nakon što ga otkriju, odu na terapiju, izleče se i ostanu još dugo, dugo ovde, na radost svojih porodica i svih koji ih vole", zaključio je Aleksandar Karađorđević.

Zahvalnost lekarima

Princeza je izrazila duboku zahvalnost lekarima, medicinskim sestrama i osoblju u Centru za rak „Memorial Sloan Kettering Cancer Center” u Njujorku i u UPMC-u u Pitsburgu, gde se lečila.

„Njihove ruke donele su mi isceljenje, a njihovo saosećanje hrabrost“, rekla je princeza.

Ona je sa emocijama govorila o ogromnoj podršci koju je dobijala iz celog sveta.

Katarina i Aleksandar Karađorđević Foto: Privatna Arhiva

„Desetine hiljada molitvi i poruka stizale su mi u mojim najtežim trenucima, svaku sam nosila u svom srcu. Saznanje da nisam sama davalo mi je snagu kada sam se osećala nemoćno. Nikada ne bih uspela bez ljubavi moje porodice, mojih prijatelja i svih koji su bili uz mene. Ono što me je najviše održavalo bila je svest o svima kojima sam potrebna i o mojoj humanitarnoj misiji. Ta misao dala mi je snagu da se borim, da se oporavim i da se vratim kući. Moj najveći san tokom svih ovih meseci bio je da se vratim u zemlju koju volim.“

Katarina Karađorđević je podsetila i na značaj opreza i nade u borbi protiv raka: „Rak ne pogađa samo telo, on iskušava duh. Ali rani pregledi spasavaju živote, a nada leči srca. Moja želja je da niko ne izgubi ni jedno ni drugo.“

Princeza je istakla radost povratka u svoju zemlju:

„Prošetati ponovo Beogradom, biti blizu ljudi koje volim, to je najveća radost. Duboko sam zahvalna svojoj porodici, prijateljima i svakoj duši koja me je podigla u molitvi. Pomoć ljudima uvek je bila u mom srcu, a danas je moje srce ponovo kod kuće. Radujem se godinama radosti, službe i zajedničke nade sa narodom.“

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