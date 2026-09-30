"Legenda o Beloj Zmiji“: Priča o ljubavi i čaroliji od 8. oktobra u bioskopima
- Film 'Legenda o Beloj Zmiji' premijerno stiže 3. oktobra 2026. na FEST, a u bioskope ulazi 8. oktobra.
- Publiku očekuju titlovana i sinhronizovana verzija u distribuciji Delius filma.
- Radnja je inspirisana kineskom legendom o ljubavi Blanke i Sjena, koja se menja nakon njenog preobražaja u Belu Zmiju.
Film „Legenda o Beloj Zmiji“, inspirisan kineskom legendom, premijerno će biti prikazan 3. oktobra 2026. na FEST-u, dok u redovnu bioskopsku distribuciju stiže 8. oktobra.
Publiku očekuje titlovana i sinhronizovana verzija, u distribuciji Delius filma.
Smeštena u daleku Kinu, u vreme carske dinastije Song, „Legenda o Beloj Zmiji“ donosi priču o ljubavi koja opstaje uprkos protoku vremena i iskušenjima koja menjaju sudbine njenih junaka.
Posle mnogo godina potrage, Blanka i Sjen ponovo se susreću kod Slomljenog mosta.
Shvativši da je njihova ljubav i dalje živa, nastavljaju zajednički život među ulicama i sokacima grada Linana, na jugu Kineskog carstva. Njihovu sreću, međutim, prekida neočekivani događaj. Tokom Festivala zmajevih čamaca, Blanka greškom ispija vino iz pehara namenjenog nekom drugom i pretvara se u Belu Zmiju. Taj trenutak menja tok njihove priče i stavlja ljubav pred novo iskušenje.
Za režiju sinhronizacije zadužen je Zoran Stojić, a glasove junacima pozajmili su Zoran Stojić, Irina Arsenijević, Bojana Tušup, Sandra Janković, Marija Stojić, Nikola Todorović, Marko Ćurčić, Luka Milovanović, Mirko Jokić, Vuk Gajić i Dušan Pavlović.
Premijera filma „Legenda o Beloj Zmiji“ zakazana je za 3. oktobar na FEST-u, a od 8. oktobra 2026. film će biti na redovnom repertoaru bioskopa.
(Kurir.rs)
VIDEO: Premijera filma Kengur se vraća kući