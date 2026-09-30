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Film „Legenda o Beloj Zmiji“, inspirisan kineskom legendom, premijerno će biti prikazan 3. oktobra 2026. na FEST-u, dok u redovnu bioskopsku distribuciju stiže 8. oktobra.

Publiku očekuje titlovana i sinhronizovana verzija, u distribuciji Delius filma.

Legenda o beloj zmiji
Legenda o beloj zmiji Foto: Delius film

Smeštena u daleku Kinu, u vreme carske dinastije Song, „Legenda o Beloj Zmiji“ donosi priču o ljubavi koja opstaje uprkos protoku vremena i iskušenjima koja menjaju sudbine njenih junaka.

Legenda o beloj zmiji
Legenda o beloj zmiji Foto: Delius film

Posle mnogo godina potrage, Blanka i Sjen ponovo se susreću kod Slomljenog mosta.
Shvativši da je njihova ljubav i dalje živa, nastavljaju zajednički život među ulicama i sokacima grada Linana, na jugu Kineskog carstva. Njihovu sreću, međutim, prekida neočekivani događaj. Tokom Festivala zmajevih čamaca, Blanka greškom ispija vino iz pehara namenjenog nekom drugom i pretvara se u Belu Zmiju. Taj trenutak menja tok njihove priče i stavlja ljubav pred novo iskušenje.

Za režiju sinhronizacije zadužen je Zoran Stojić, a glasove junacima pozajmili su Zoran Stojić, Irina Arsenijević, Bojana Tušup, Sandra Janković, Marija Stojić, Nikola Todorović, Marko Ćurčić, Luka Milovanović, Mirko Jokić, Vuk Gajić i Dušan Pavlović.

Premijera filma „Legenda o Beloj Zmiji“ zakazana je za 3. oktobar na FEST-u, a od 8. oktobra 2026. film će biti na redovnom repertoaru bioskopa.

(Kurir.rs)

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