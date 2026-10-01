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Jedna od slika Vinsenta van Goga iz poslednjih meseci njegovog života ponovo je pred očima javnosti, prvi put posle više od pola veka. "Châtaigniers en fleurs" ("Kestenje u cvatu") predstavljena je u Londonu, a u novembru će biti ponuđena na aukciji u Njujorku.

Njena procenjena vrednost iznosi 180 miliona dolara - dovoljno da bi mogla da postane najskuplje Van Gogovo delo ikada prodato na aukciji.

Van Gog je sliku naslikao u maju 1890. godine, po izlasku iz azila u Sen Remiju. Ubrzo se nastanio u francuskom selu Over sir Uaz, gde je proveo poslednje mesece života. U pejzažu u cvatu prepoznaju se snažan kolorit i energični potezi četkicom po kojima se izdvajaju neka od njegovih najpoznatijih dela.

Slika je deo kolekcije porodice Blakije-Arijeta, koja je decenijama bila gotovo nedostupna javnosti. Dvanaest dela iz ove zbirke, među kojima su radovi velikana impresionizma i postimpresionizma, očekuje se da će na aukciji dostići ukupnu cenu od oko 450 miliona dolara.

Slika "Arlekin" Pola Sezana, procenjen na oko 120 miliona dolara
Slika "Arlekin" Pola Sezana, procenjen na oko 120 miliona dolara Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sezanov „Arlekin“ među glavnim delima aukcije

Uz Van Gogovu sliku, pažnju privlači i „Arlekin“ Pola Sezana, procenjen na oko 120 miliona dolara. Na aukciji će se naći i dela Kamija Pisaroa, Pjera Ogista Renoara, Edgara Degaa, Kloda Monea, Pola Gogena, Alfreda Sislija, Andrea Derena, Anrija de Tuluz-Lotreka i Morisa Vlamenka.

Slika "Vrt Tiljeri" Kloda Monea
Slika "Vrt Tiljeri" Kloda Monea Foto: Ben Bauer, PA Images / Alamy / Profimedia

Kolekcija je predstavljena u londonskoj filijali aukcijske kuće Sotbi, a potom će biti izložena u Tajpeju, Hongkongu i Parizu. Dvanaest slika biće ponuđeno na aukciji „Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection“, koja je zakazana za 18. novembar u Njujorku.

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