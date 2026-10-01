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Jedna od slika Vinsenta van Goga iz poslednjih meseci njegovog života ponovo je pred očima javnosti, prvi put posle više od pola veka. "Châtaigniers en fleurs" ("Kestenje u cvatu") predstavljena je u Londonu, a u novembru će biti ponuđena na aukciji u Njujorku.

Njena procenjena vrednost iznosi 180 miliona dolara - dovoljno da bi mogla da postane najskuplje Van Gogovo delo ikada prodato na aukciji.

Van Gog je sliku naslikao u maju 1890. godine, po izlasku iz azila u Sen Remiju. Ubrzo se nastanio u francuskom selu Over sir Uaz, gde je proveo poslednje mesece života. U pejzažu u cvatu prepoznaju se snažan kolorit i energični potezi četkicom po kojima se izdvajaju neka od njegovih najpoznatijih dela.

Slika je deo kolekcije porodice Blakije-Arijeta, koja je decenijama bila gotovo nedostupna javnosti. Dvanaest dela iz ove zbirke, među kojima su radovi velikana impresionizma i postimpresionizma, očekuje se da će na aukciji dostići ukupnu cenu od oko 450 miliona dolara.

Slika "Arlekin" Pola Sezana, procenjen na oko 120 miliona dolara Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sezanov „Arlekin“ među glavnim delima aukcije

Uz Van Gogovu sliku, pažnju privlači i „Arlekin“ Pola Sezana, procenjen na oko 120 miliona dolara. Na aukciji će se naći i dela Kamija Pisaroa, Pjera Ogista Renoara, Edgara Degaa, Kloda Monea, Pola Gogena, Alfreda Sislija, Andrea Derena, Anrija de Tuluz-Lotreka i Morisa Vlamenka.

Slika "Vrt Tiljeri" Kloda Monea Foto: Ben Bauer, PA Images / Alamy / Profimedia

Kolekcija je predstavljena u londonskoj filijali aukcijske kuće Sotbi, a potom će biti izložena u Tajpeju, Hongkongu i Parizu. Dvanaest slika biće ponuđeno na aukciji „Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection“, koja je zakazana za 18. novembar u Njujorku.

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