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Glumac Kristijan Ugrina, koji je obeležio detinjstvo mnogih kao voditelj emisije "Hugo", našao se u teškoj finansijskoj situaciji, jer je pristao da bude žirant starijoj koleginici, a onda ona nije plaćala rate za kredit.

- To je standardna priča kada neko nekome želi pomoći, a drugi iskoristi tu dobronamernost. Tako sam se našao u jednoj takvoj priči kada me je supruga mog profesora sa Akademije, koju sam mnogo voleo, zamolila da joj budem žirant za dva kredita. Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala da vraća te kredite, pa sam ja nasledio te dugove kao žirant - rekao je jednom prilikom za emisiju Potraga na RTL-u.

Kad je počela pandemija korona virusa, pozorišta su bila zatvorena, a on je postao dostavljač hrane na biciklu, da bi mogao da plati dugove.

Kristijan Ugrina Foto: Printscreen/Youtube/24sata, Printscreen, Printscreen/Youtube

Njegova teška situacija se umnogome popravila kada je krajem prošle godine novinarka Anđelka Mustapić objavila apel da mu se pomogne na Fejsbuku.

- Ima ljudi koji – uprkos svemu – ostaju dobri. Takav je naš popularni glumac Kristijan Ugrina. Javnost je već nekoliko puta obaveštena o „njegovom slučaju”. Upravo obavešten, jer glumac Ugrina nije dozvolio novinarima da ga zagrebu pod kožu. Svojoj koleginici i supruzi svog omiljenog profesora sa zagrebačke Akademije dramske umetnosti rekao je samo da je 2011. godine dva puta bio žirant i da je zbog toga završio u 'dužničkom ropstvu' - napisala je tada, pa dodala:

- Banka mu je sredinom meseca izvršila ovrhu zbog oko 12.000 evra preostalog duga pokojnog kolege. Do 2020. je otplatio toliki deo njenog ukupnog duga koji je garantovao.

Nakon toga je dug od 12.000 evra u potpunosti plaćen za samo nekoliko dana i teret koji ga je godinama opterećivao skinut je sa Kristijanovih leđa.

(Kurir.rs)

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