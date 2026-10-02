Slušaj vest

Glumac Milan Lane Gutović bio je veliki ljubitelj prirode i često je boravio daleko od gradske buke – u Sečnju, gde je imao svoj kutak za beg od stvarnosti. Tamo je, kako je sam ispričao, proveo brojne godine pecajući, uživajući u tišini i samoći.

– Nisam se sklonio, tamo pecam već godinama. Ispostavilo se da je zgodno za zbeg... Taj deo pripada ribnjaku Sveti Nikola i toliko je zabačen da čovek ne može da dođe tek tako. Čuvari su svuda unaokolo. Ne bi mogli da me pronađu u tom ogromnom prostoru – rekao je Gutović pre četiri godine u jutarnjem programu na televiziji "Prva".

Foto: Youtube/PrvaTV

Skromno ali za sreću dovoljno

Na tom zabačenom mestu imao je kontejner koji je sam opremio, pa je zahvaljujući struji i solarnoj energiji uspeo da stvori sebi funkcionalno utočište u prirodi.

– Ne liči na civilizovano mesto, ali uspeo sam da ga sredim. Ima struju i solarnu energiju – rekao je tada. Dodao je i da ga tamo ne posećuje mnogo ljudi.

Pogledajte u galeriji fotografije glumčeve oaze mira:

1/13 Vidi galeriju Kontejner u kojem je živeo pokojni Lane Gutović Foto: Youtube/PrvaTV, Youtube Printscreen/TV Prva

– Samo dva-tri prijatelja dođu ponekad. Nisu strastveni pecaroši, ali mi pomažu. Jedan od njih je napravio taj kontejner i povremeno dolazi da ga popravi kad počne da prokišnjava – ispričao je glumac.

– Lane nije bio druželjubiv. Najviše vremena je provodio sam u kontejneru. Bio je zaluđenik za pecanje. Ponekad je samo svraćao ovde do prodavnice u svojoj "ladi nivi". Tamo na ribnjaku je bilo nekoliko ljudi s kojima je ponekad prozborio koju, ali je i s njima bio na distanci. Oni su mu često i donosili šta mu treba iz sela, kako on ne bi napuštao kontejner. Najviše je kod vikendice pričao sa nadzornikom nad tim radnicima na ribnjaku. S njim je jedino bio blizak - ispričao je za Kurir jedan meštanin.

Podsetimo, Gutović je iza sebe ostavio kuću u beogradskom naselju Kumodraž, vikendicu-kontejner u Sečnju, motorni čamac, navodno i četiri luksuzna automobila, kao i kuću na Umki.

Foto: Printskrin/Lično nezvanično

Bio je vrhunski plaćen

Gutović je zarađivao 2.000 evra za dva dana snimanja u seriji "Bela lađa" u kojoj je glumio Srećka Šojića. Kao protagonista čuvene serije Siniše Pavića snimio je čak 84 epizode.

Prvih pet sezona ove serije snimane su u periodu od 2006. do 2011. godine tako da je Lanetova zarada u to vreme bila daleko iznad proseka njegovih kolega.

Međutim, pre početka šeste sezone, Lane je producentima rekao da više nije zadovoljan tim honorarom i tražio je od njih da mu za epizodu plate 7.000 evra. Oni su odbili i zbog toga se Gutović nije pojavio u poslednjoj sezoni ove serije.

Kako je tada rekao, žalio je što nije tražio još više.

Milan Gutović kao Srećko Šojić:

1/15 Vidi galeriju Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u "Beloj lađi" Foto: Printscreen/Youtube

- Bez obzira na gladnu decu Bijafre, siromašne radnike u ugljenokopima, beskućnike Pariza i na činjenicu da u RTS-u nisu dobili plate, ne bih igrao pod uslovima koji već nisu prihvaćeni, ali bih sada igrao samo po još većoj ceni od one u prošlom ponuđenom ugovoru koji su već odbili da potpišu. Inače sam i do sada visinu svojih honorara izricao kao presudu, a ne razlog za pogađanje, pa pošto mi je to već polazilo za rukom, nisam blesav da nešto u tome menjam - rekao je tada Lane i dodao da visinu svojih honorara određuje lično:

- To činim bezobzirno iz ličnog koristoljublja i saopštavam visinu honorara mojim žrtvama sa kojima potpisujem ugovore samo u prisustvu kardiologa i psihijatra. Ako me jednoga trenutka bude ganula sudbina sirotih radnika RTS-a i ako me bude ophrvalo samopokajanje, šibaću se špagetima i ići u krevet bez večere. Toliko - zaključio je Lane Gutović u razgovoru za “Blic”.

Zbog 100 dinara otkazao angažman

Upravo je čvrst stav bio i razlog zbog koga je glumac odbio da bude deo ekipe serije "Srećni ljudi".

Foto: Dado Djilas

- Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje 'Srećnih ljudi'. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao - ispričao je Gutović u emisiji "TV lica kao sav normalan svet"

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. godine, a sahranjen je u porti crkve Svete Trojice u Kumodražu u Beogradu. Kako je svojevremeno rekao mnoge replike po kojima ćemo ga pamtiti u ulozi Srećka Šojića su plod njegove mašte.

Bonus video:

01:55 ZORICA MARKOVIĆ PROGOVORILA O LANETU GUTOVIĆU: Nije mnogo voleo ljude, ali sa mnom se puno družio! EVO ČIME GA JE KUPILA Izvor: kurir televizija