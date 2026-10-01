Serija „Tvrđava“ u zvaničnoj selekciji festivala „Prix Europa“ u Berlinu
- Serija 'Tvrđava' ušla je u zvaničnu selekciju festivala 'Prix Europa' u Berlinu, koji se održava od 11. do 17. oktobra 2026.
- Posle Berlina, serija će se takmičiti i na festivalu 'Heart of Europe' u Varšavi krajem oktobra 2026.
Serija "Tvrđava", snimljena u produkciji Radio-televizije Srbije i „Režima“ ušla je u zvaničnu selekciju jednog od najeminentnijih evropskih TV i radijskih festivala „Prix Europa“, koji se i ove godine održava u Berlinu od 11. do 17. oktobra 2026.
Ova snažna, emotivna priča o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena smeštena je u turbulentne devedesete godine i prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine "Tvrđava" govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne. Iako je radnja smeštena u istorijski kontekst kraja jedne epohe, emocije i teme koje serija donosi – vera, nada, porodične veze i traganje za dobrom – čine je univerzalnom i aktuelnom i danas.
Prošlogodišnji pobednik festivala „Prix Europa“ bila je serija „Sablja“, koja je takođe nastala u produkciji Radio-televizije Srbije i produkcije „This & That“, pa je nominacija „Tvrđave“ za ovu prestižnu nagradu još jedan pokazatelj kvaliteta igranih serija Radio-televizije Srbije u međunarodnim okvirima.
Nakon učešća na festivalu „Prix Europa“ serija „Tvrđava“ će se takmičiti na još jednom značajnom evropskom TV festivalu – „Heart of Europe“ u Varšavi koji se održava krajem oktobra 2026. godine.
Glumačka podela: Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikolina Friganović, Jovan Jovanović, Jovo Maksić, Nikola Pejaković, Slaviša Čurović, Slađana Zrnić... i drugi.
(Kurir.rs)
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