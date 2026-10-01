Serija "Tvrđava" , snimljena u produkciji Radio-televizije Srbije i „Režima“ ušla je u zvaničnu selekciju jednog od najeminentnijih evropskih TV i radijskih festivala „Prix Europa“, koji se i ove godine održava u Berlinu od 11. do 17. oktobra 2026.

Ova snažna, emotivna priča o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena smeštena je u turbulentne devedesete godine i prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine "Tvrđava" govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne. Iako je radnja smeštena u istorijski kontekst kraja jedne epohe, emocije i teme koje serija donosi – vera, nada, porodične veze i traganje za dobrom – čine je univerzalnom i aktuelnom i danas.