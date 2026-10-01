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Serija "Tvrđava", snimljena u produkciji Radio-televizije Srbije i „Režima“ ušla je u zvaničnu selekciju jednog od najeminentnijih evropskih TV i radijskih festivala „Prix Europa“, koji se i ove godine održava u Berlinu od 11. do 17. oktobra 2026.

Ova snažna, emotivna priča o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena smeštena je u turbulentne devedesete godine i prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine "Tvrđava" govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne. Iako je radnja smeštena u istorijski kontekst kraja jedne epohe, emocije i teme koje serija donosi – vera, nada, porodične veze i traganje za dobrom – čine je univerzalnom i aktuelnom i danas.

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serija Tvrđava Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic

Prošlogodišnji pobednik festivala „Prix Europa“ bila je serija „Sablja“, koja je takođe nastala u produkciji Radio-televizije Srbije i produkcije „This & That“, pa je nominacija „Tvrđave“ za ovu prestižnu nagradu još jedan pokazatelj kvaliteta igranih serija Radio-televizije Srbije u međunarodnim okvirima.

Nakon učešća na festivalu „Prix Europa“ serija „Tvrđava“ će se takmičiti na još jednom značajnom evropskom TV festivalu – „Heart of Europe“ u Varšavi koji se održava krajem oktobra 2026. godine.

Glumačka podela: Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikolina Friganović, Jovan Jovanović, Jovo Maksić, Nikola Pejaković, Slaviša Čurović, Slađana Zrnić... i drugi.

(Kurir.rs)

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 VIDEO: Serija "Dinastija" na Kurir TV

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