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Više decenija čekano filmsko ostvarenje "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića svečano će večeras otvoriti ovogodišnji Fest! Nakon dvogodišnjih izuzetno zahtevnih priprema i teške realizacije, publika ima priliku da pogleda ostvarenje koje se bavi jednom od najtežih i najvažnijih tema naše istorije i kulture i temom Jasenovca. Film su danas prvi videli novinari, a govoreći o radu na ovom ostvarenju, reditelj je istakao da je ceo tim radio sa ogromnom posvećenošću, svesni da stvaraju delo za buduće generacije.

Foto: Marko Kranjc

- Film prvi put gledam sa novinarima, a do juče u ponoć radio sam njegovu montažu. Svi su, zaista svi, od onog zadnjeg rekvizitera pa do ovih vrhunskih glumaca, bili opsednuti time da se radi film koji će ostati iza nas, da se radi film za jednu generaciju koja dolazi i da se radi, što se ono kaže, sveti film - izjavio je Zafranović i dodao da je poslednje atome snage posvetio ovom ostvarenju. On se posebno osvrnuo na ulogu umetnika u suočavanju sa najmračnijim stranama ljudske prirode.

- Hrabrost nije u tome da se iskazuje na bojnom polju ili bilo kojem političkom obračunu. Hrabrost je u umetnosti doći do nekih saznanja koja samo mogu da se objasne preko ovog medija kojim se mi bavimo, preko filma - objasnio je reditelj, dodajući da film služi kao opomena umetnika da se stravično zlo i užasi više nikada ne ponove.

Da je reč o remek-delu koje pomera granice, potvrdio je i bard našeg glumišta Miki Manojlović, koji nije krio duboko poštovanje prema reditelju.

1/18 Vidi galeriju Konferencija za medije posle novinarske projekcije filma "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" Foto: Marko Kranjc

- Pored mene sedi čovek koji se zove Lordan Zafranović, koji je snimio filmove koji su ušli u sovjetsku baštinu i koji su izdržali probu i ispit vremena. On je jedan od najvažnijih reditelja Evrope - istakao je Manojlović.

Slavni glumac se osvrnuo i na činjenicu da rad na ovakvom delu nije bio nimalo lak.

- Nije ovaj film došao ovako lako. Ovaj film je imao svoj put, svoje teškoće i to bi morali svi da shvate. Kada u ovom vremenu u kojem živimo, ovakav jedan čovek dođe da radi i uradi to što uradi, on zaslužuje apsolutno podršku svih - poručio je Manojlović i poentirao snažnom porukom o snazi umetnosti:

- Veliki filmovi probijaju najviše, odlaze najdalje i donose najveću pažnju kada su zaista sjajni, kakav ovaj jeste.

Film "Zlatni rez '42 (Djeca Kozare)" u produkciji "TS medije", po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine.

Zlatni rez 42: Djeca Kozare Foto: Printscreen/Youtube

Glumica Katarina Radivojević, koja igra u filmu "Zlatni rez '42: Djeca Kozare", održala je snažan govor u kojem je istakla važnost ovog istorijskog ostvarenja, naglašavajući da tema stradanja prevazilazi svaku dnevnu politiku. Svoje prisustvo i posvećenost projektu objasnila je osećajem dužnosti i ogromnim poštovanjem prema čuvenom reditelju.

- Danas sam sa vama ovde iz tri razloga. Pre svega zbog teme filma, zbog nevinih žrtava, a najviše zbog poštovanja i duboke zahvalnosti prema Lordanu Zafranoviću, velikom reditelju, najvećem reditelju u Evropi. On nam je ostavio ovakav film i uložio godine svog iskustva, rada i truda, i na tome mu hvala - rekla je proslavljena glumica.

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