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Narodno pozorište u Beogradu otvoriće novu, 158. sezonu u subotu, 3. oktobra u 19 časova na Velikoj sceni praizvedbom baleta "Vaskrsle seni", akademika i eminentnog srpskog kompozitora Svetislava Božića. Koreografiju za ovo monumentalno delo, koje donosi ličnu životnu priču Nadežde i Rastka Petrovića duboko isprepletanu sa stradanjem srpskog naroda u Velikom ratu, uradio je Jovica Begojev, umetnički direktor i prvak Baleta.

Jovica Begojev
Jovica Begojev Foto: Damir Dervišagić


Predstava kroz baletsku igru, horsku i solističku muzičku interpretaciju stihova znamenitih srpskih pesnika Milutina Bojića, Momčila Nastasijevića i Tanasija Mladenovića donosi snažan scenski i umetnički izraz.

„Vaskrsle seni su deo pokretljivog tonskog i duhovnog stanja koje je konstanta na ličnoj i kolektivnoj mapi svesrpskog kretanja koje pokreće i obnavlja stvaralaštvo i nesagledivu razuđenost u njemu”, kaže akademik Svetislav Božić.

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Balet o Nadeždi Petrović Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic


Koreograf Begojev napominje da ova predstava ne samo da čuva sećanje na stradanje srpskog naroda u Velikom ratu, već slavi i snagu, dostojanstvo i veru čoveka koji, uprkos svemu, nastavlja da živi i stvara.


„U središtu velikog istorijskog platna nalazi se Nadežda Petrović – umetnica čiji je život bio neraskidivo vezan za njen narod. Ovaj balet prikazuje žrtvu umetnika i naroda svedočeći njihovo vaskrsenje kroz kolektivno sećanje i umetnost“, ističe Jovica Begojev.

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Margarita Čeromuhina Foto: Nevena Cvetković

U predstavi učestvuju ansambli Baleta i Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića.
Lik Nadežde dočaraće Margarita Čeromuhina, a u solističkoj podeli su i Olga Olćan (Smrt), Ljiljana Velimirov (Anđeo), Miloš Živanović (Rastko Petrović), Toma Križnar (Branko Popović), Aleksandr Polupanov (Oficir), Mina Bajec, Jana Zimonjić, Anastasija Vujnović, Natalija Tapić, Mina Predojević, Danijela Simić (Sestre), Vladimir Panajotović (Doktor), Željko Grozdanović (Mentor) i Nada Stamatović (Gospođa).

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Sanja Kerkez Foto: Nebojša Babić


U ulozi „Glas sećanja“ nastupiće prvakinja Opere Narodnog pozorišta, sopran Sanja Kerkez.

Dramaturgiju potpisuje Nina Plavanjac, scenografiju je kreirao Miraš Vuksanović, a kostime Marija Marković Milojev.

Prva repriza, sa istom podelom, biće održana 5. oktobra, takođe s početkom u 19 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

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