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Beogradska Galerija Vasić obeležava pet godina rada izložbom „Izbor radova na papiru, kolaža, asamblaža, objekata i skulptura iz kolekcije porodice Vasić“.

Izložba će biti otvorena 8. oktobra u 20 časova u galeriji na adresi Kosovska 16.

Prvi put se javnosti predstavlja deo privatne porodične zbirke porodice Vasić, iz koje je galerija i nastala. Izložena su 23 umetnička rada od 18 umetnika, među kojima su Leonid Šejka, Ivan Tabaković, Aleksandar Tomašević, Dado Đurić, Radomir Damnjanović Damnjan, Džoni Reljić, Bora Iljovski, Radovan Kragulj, Dušan Džamonja, Oto Logo…

Među izloženim delima je Šejkin asamblaž „Đubrište“ iz 1957, nastao pre čuvenih Armanovih „akumulacija“. Ovakvi radovi gotovo se isključivo čuvaju u muzejima, dok su u privatnim zbirkama izuzetno retki.

Ivan Tabaković Sunovrat Lovćena Foto: Ustupljena fotografija

Tu je i Tabakovićev kolaž „Sunovrat Lovćena“, objavljen 1971. u protestnom broju časopisa „Umetnost“ protiv rušenja Njegoševe kapele.

Publika će imati prilike da vidi i monumentalno Tomaševićevo „Delo 65/49“, nastalo u poslednjim mesecima umetnikovog život, kao i skulpturu Ota Loga izlaganu na Venecijanskom bijenalu 1968. godine.

Težište izložbe su radovi na papiru. Oni u kolekciji Vasić nisu skice, već samostalna, završena dela koja otkrivaju manje poznate strane velikih opusa.

Svaki rad dokumentovan je istorijom izlaganja i provenijencijom, pa se retko viđena dela pokazuju uz stručnu obradu kakvu imaju muzejske postavke.

„Sve neuspešne kolekcije liče jedna na drugu, a kod onih uspešnih, svaka je dobra na svoj način. (...) Najbolje kolekcije prati i stručno poznavanje, a upravo takva je kolekcija Vasić“, piše istoričarka umetnosti Jana Milosavljević u katalogu izložbe.

Aleksandar Tomašević, Delo 65/49 Foto: Ustupljena fotografija

Marija i Vladimir Vasić umetnost sakupljaju dve decenije, a isti kriterijumi koji su oblikovali kolekciju vode i program galerije.

„Galerija promoviše ono što njih dvoje sakupljaju iz ličnog afiniteta i proverenog znanja, a ne po logici trenda ili tržišta“, ističe Milosavljević.

Zato je ova izložba više od proslave jubileja: ona pokazuje na čemu počivaju stručnost, profesionalnost i pristup po kojima je Galerija Vasić za pet godina postala prepoznatljiva.